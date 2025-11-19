Alimentarse en exceso durante episodios de estrés: expertos explican la relación

Comer emocionalmente es uno de los fenómenos que los especialistas se han dedicado a estudiar ya que los alimentos han sido considerados como una forma de suprimir o calmar las emociones negativas.

Aunque el estrés suele asociarse con la reducción de las ganas de consumir alimentos, algunas personas suelen tener el efecto contrario.

Por esto, especialistas han recomendado una serie de estrategias para controlar las emociones negativas y retomar una alimentación adecuada.

Efectos negativos del estrés crónico

El estrés crónico es definido como una tensión prolongada que puede durar semanas y que surge como una respuesta del cuerpo ante diferentes factores externos. Según expertos, las personas que padecen este tipo de estrés se encuentran sometidas a padecer problemas de depresión, problemas de sueño y aumento de peso.

Según Mithu Storoni, neuro-oftalmóloga y autora de los libros, las personas poseen una conexión directa entre el sistema gastrointestinal y el cerebro por lo que el estrés puede reprimir la actividad del nervio vago que se extiende desde el cerebro hasta el abdomen.

Así mismo, se conoce que el estrés genera una reacción que lleva a las personas a querer consumir azúcar por lo que esto genera que los sujetos quieran consumir un alimento de este tipo. Esto causa que las personas con estrés crónico sean más resistentes a la insulina.

"Lo llamamos el ciclo de alimentación anticipada, que es que una cosa lleva a la otra. Es un círculo vicioso y más difícil de romper porque nos quedamos estancados en él", explicó la profesora Sinha para la BBC.

¿Cómo evitar el consumo desmesurado de azúcar?

Según Mayo Clinic, las emociones negativas que desarrollan una alimentación emocional pueden evitarse. Algunas de las sugerencias son llevar un diario de comidas al anotar la cantidad de alimentos que se consumen en 24 horas, dominar el estrés a través de técnicas como la meditación, consumir bocadillos saludables y buscar apoyo de especialistas.