Médicos advierten sobre una infección fúngica mortal: ¿cuáles son sus síntomas?

La Candida auris es un patógeno fúngico emergente que ha estado asociado con infecciones nosocomiales y es considerado como una grave amenaza para la salud mundial, según diferentes estudios previos. Se logró descubrir en 2009 y ha sido aislado en 35 países, excepto en la Antártida.

Parte de la complejidad de su tratamiento corresponde a su alta resistencia a los fármacos, con patrones de resistencia variables a diferentes agentes antimicóticos utilizados usualmente para tratar la Candida.

¿Qué es la Candida auris?

Según una investigación, publicada en el portal National Library of Medicine, este hongo es un patógeno que causa graves problemas de salud, a nivel mundial. El hongo se transmite de persona a persona al tener contacto con superficies contaminadas como habitaciones, pasillos, sillas, camas, ventanas, mostradores, entre otras zonas.

Los estudios de laboratorio han comprobado que el hongo puede sobrevivir a superficies húmedas o secas durante siete días y pueden permanecer cultivables hasta por dos semanas. Dentro de las precauciones se recomienda el aislamiento y se debe prevenir el contacto.

Factores de resistencia sobre la Candida auris

Estudios genéticos han demostrado que existe un porcentaje significativo de que los genes de la Candida participan en el metabolismo central. Según la investigación, el principal factor que contribuye a la alta tasa de mortalidad es su capacidad para generar resistencia a diferentes fármacos o agentes antifúngicos.

La tasa bruta de mortalidad oscila entre el 30% y el 72% por lo que la variabilidad de esta cifra corresponde a la extensión de la infección, la edad del paciente, los factores de riesgo asociados y las comorbilidades. Aunque se han reportado en lactantes prematuros y ancianos, la población mayor mostró una mayor probabilidad de supervivencia, asociado con tratamiento oportuno.

Complicaciones de la Candida auris

Las complicaciones de este hongo varían según la extensión de la infección, los patrones de resistencia y las enfermedades de base en cada persona. Su presentación más común es la infección en el torrente sanguíneo, pero también puede propagarse por vía hematógena y diseminarse a diferentes órganos.

Algunas complicaciones adicionales son la sepsis, insuficiencia multiorgánica que afecta riñones, corazón, pulmón, ojos, cerebro, hígado, bazo o la muerte.