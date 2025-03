Fenalco dice que el presidente Petro desconoce el funcionamiento del sector salud

A través de un comunicado, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el supuesto acaparamiento de medicamentos por parte de los gestores farmacéuticos. Dijo que solo confirman el desconocimiento del mandatario sobre el funcionamiento del sector de la salud en Colombia.

“Lo que se ha mostrado como una prueba de acaparamiento es la operación normal de una bodega donde se almacenan medicamentos para su distribución", aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Agregó que 133.000 unidades de insulina es lo normal de acopio. "Es el inventario necesario para dos semanas de 35.000 pacientes y solo representa el 10% de la demanda normal de este medicamento en el país para los 1.8 millones de diabéticos, según la cuenta de alto costo".

Afirmó el gremio de comerciantes que las 100 empresas dedicadas a dispensar medicamentos entregan 200 millones de medicinas cada año en toso el país y que el mercado institucional tiene un costo cercano a los 20 billones de pesos.

"El gran problema que se presenta para la entrega oportuna de los medicamentos en este momento es la deuda de 4 billones por parte del sistema de salud, que tiene en bajos niveles el llenado de inventario vs los históricos, lo que impide un modelo logístico apropiado para atender a los usuarios", agregó Cabal.

El presidente de Fenalco insistió en participar de las mesas técnicas.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre el acaparamiento de medicamentos?

El pasado 22 de marzo en la red social X el presidente Gustavo Petro aseguró que Audifarma estaba acaparando 113.000 dosis de insulina y que su gobierno las había descubierto.

"Estas son las 113.000 dosis de insulina acaparadas en Audifarma y descubiertas por mi gobierno. Sé a lo que me arriesgo cuando me acerco a gente muy favorecida en alguna justicia no independiente cuando hay gente con dinero, pero debo decir la verdad: son unos cochinos asesinos".

Añadió que ese acaparamiento arriesga la vida de los enfermos de diabetes y lo hacen porque quieren hundir la reforma a la salud.

"Son los que no quieren que pase la reforma de salud en el Congreso, porque prefieren la codicia que la vida de la gente".

Esto encontró la Supersalud en auditoría a bodega de Audifarma

El viernes 21 de marzo la Superintendencia de Salud realizó una auditoría a una bodega de Audifarma a las afueras de Bogotá. Según indicó la entidad, fueron halladas existencias de ocho de los 22 medicamentos de mayor demanda por los usuarios.

“No existe justificación alguna, ni de tipo administrativo, ni por ninguna otra razón, para que estos medicamentos no estén disponibles para su entrega, y sí estén registrados como pendientes en las órdenes de los pacientes”, señaló Giovanny Rubiano, superintendente de Salud.

Tras la diligencia, la Supersalud ordenó a la gestora farmacéutica trasladar a los puntos de dispensación, en un término máximo de 24 horas, los medicamentos en bodega.

Audifarma respondió a la auditoría de la Supersalud

Audifarma afirmó en un comunicado que operan con una bodega centralizada desde donde se reciben, alistan y realiza el despacho de los medicamentos a todo el país.

"Es completamente normal que algunos medicamentos se encuentren en proceso de recepción o despacho y, por lo tanto, no tengan existencias en determinadas farmacias en un momento dado".

Aseveró que la intermitencia en el abastecimiento de las medicinas se genera por la deuda que, según la Asociación de Gestores Farmacéuticos, asciende a cuatro billones de pesos.