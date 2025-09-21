Frutas que no son seguras para la salud del cuerpo, según endocrinóloga

Las frutas son consideradas como una de las opciones más saludables dentro de las dietas alimenticias de las personas. Sin embargo, algunos expertos han alertado sobre los altos niveles de azúcar que algunos de estos alimentos poseen por lo que los han catalogado como “frutas no seguras” para la sangre.

¿Cuáles son las frutas con menor porcentaje de azúcar?

Según Alessia Roehnelt, endocrina especialista en Nueva Jersey, quien compartió recientemente, por medio de su cuenta oficial de Instagram, un listado sobre cuáles son las frutas que aumentan los niveles de azúcar en la sangre y las que no. Según la especialista, las bayas son las mejores frutas para mantener regulados los niveles de azúcar, tales como: arándanos, fresas y frambuesas.

Así mismo, la especialista explicó que las bayas no solo son bajas en azúcar ya que también son ricas en antioxidantes y favorecen la salud en general. Algunas recetas en las que se pueden implementar son espolvoreadas sobre yogur o en un batido.

¿Cuáles son las frutas con mayor porcentaje de azúcar?

Por otro lado, la especialista hizo un alerta sobre diferentes frutas que proporcionan altos niveles de azúcar, tales como: manzanas, peras, melocotones, ciruelas y cerezas. Según los especialistas, es importante moderar su consumo ya que puede comerse una al día sin generar mayores efectos en el cuerpo.

No obstante, dentro de los niveles de especial precaución, los expertos hicieron serias alertas especialmente sobre el consumo de bananos, uvas y melones ya que son los responsables de que se presenten picos altos de azúcar en la sangre. También, están asociadas con un aumento rápido de la glucemia cuando se consumen solas.

Recomendaciones para bajar los niveles de azúcar de las frutas

Aunque los especialistas no descartaron por completo su consumo, se hicieron una serie de sugerencias que, sin duda alguna, pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar que aportan estas frutas.

De esta manera, nutricionistas aseguraron que consumir frutas con altos niveles de azúcar puede contrarrestarse si se combinan con fuentes de grasa o proteínas como la mantequilla de cacahuate o mantequilla de almendras sin azúcar.