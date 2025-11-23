CANAL RCN
Salud y Bienestar

Fuerte advertencia del Invima por medicamento procedente de India: congelan lote por seguridad

La autoridad sanitaria activó medidas de seguridad y abrió una investigación de farmacovigilancia tras reportes de efectos severos asociados a un lote del anestésico Bupivacaína.

Invima medicamento
FOTO: Freepik

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
11:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció la aplicación de una medida sanitaria de seguridad y el inicio de una investigación por eventos adversos graves relacionados con la administración de un medicamento anestésico cuyo principio activo es Bupivacaína.

Usuarios de la Nueva EPS denuncian que tienen que esperar hasta cinco meses por sus medicamentos
RELACIONADO

Usuarios de la Nueva EPS denuncian que tienen que esperar hasta cinco meses por sus medicamentos

El producto fue importado como medicamento vital no disponible, autorizado para un único lote y una cantidad específica, y provenía de un fabricante ubicado en India.

El Instituto confirmó que, tras contactar al importador, se ordenó suspender la comercialización e identificar todas las instituciones que recibieron el producto. Además, recomendó no utilizar ninguna unidad del lote mientras se establece la causa de los efectos adversos.

Revisión técnica y síntomas asociados al medicamento

El Invima señaló que algunos de los síntomas descritos en los reportes están documentados en la literatura científica y figuran en las fichas de seguridad de medicamentos anestésicos similares.

Estos efectos han sido descritos previamente en relación con procedimientos de anestesia raquídea, lo que hace necesario un análisis más profundo para determinar si existe una relación directa con el lote investigado.

Lo que se sabe del medicamento y la actuación posterior del Invima

La Bupivacaína es un anestésico local de tipo amida empleado por vía infiltrativa, epidural o raquídea. Según el comunicado, presenta un inicio de acción inmediato y una duración de media a larga, características que respaldan su uso en procedimientos intratecales.

Científicos investigan potencial del ARN mensajero contra el cáncer y otras enfermedades
RELACIONADO

Científicos investigan potencial del ARN mensajero contra el cáncer y otras enfermedades

Mientras avanza la investigación, el Invima reiteró que emitirá un informe oficial con las conclusiones una vez finalicen las acciones de inspección, vigilancia y control. La entidad reafirmó su compromiso con la salud pública y aseguró que continuará coordinando acciones con la Secretaría de Salud de Bogotá para garantizar la seguridad de los pacientes.

Como contexto, la Secretaría Distrital había ordenado previamente la prohibición temporal del uso del lote 20B25001, importado desde India, por sospechas de efectos graves que incluían mortalidad materna y neurotoxicidad atípica. Sin embargo, la investigación oficial y los resultados finales quedarán en manos del Invima.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

¿Toxicidad de la vitamina D?: expertos explican los riesgos de su consumo desmesurado

Cuidado personal

¿Cómo identificar si una persona está enfrentando un trastorno alimenticio?

EPS

Deuda millonaria de la Nueva EPS pone en aprietos a miles de usuarios en Bello

Otras Noticias

Conciertos

Blessd emociona Bogotá con un histórico show sold out en Vive Claro

El cantante colombiano Blessd hizo vibrar a Bogotá con un concierto sold out en Vive Claro Distrito Cultural, una noche que combinó música, emociones y un gesto que dejó al público sin palabras.

Antioquia

Sujeto abusó a una de sus hermanas, quedó libre y luego, agredió a la segunda menor

El hombre ya había estado en prisión por el abuso de una de sus hermanas menores. Sin embargo, recobró su libertad después de aproximadamente un año por vencimiento de términos.

Liga BetPlay

¿Tres estrellas por año en la Liga BetPlay? Esto respondieron desde Dimayor

Nigeria

Al menos 50 estudiantes secuestrados en Nigeria lograron escapar: Esto se sabe

Comercio

Que no le coja la noche: la fecha ideal para pedir sus regalos de Navidad por Temu y Shein