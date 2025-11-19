Usuarios de la Nueva EPS denuncian que tienen que esperar hasta cinco meses por sus medicamentos

La crisis del sistema de salud en Colombia continúa y parece no acabar. Noticias RCN conoció los testimonios de varios usuarios de la Nueva EPS que enfrentan un desabastecimiento crónico de medicamentos.

RELACIONADO Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes

Usuarios de la Nueva EPS llevan cinco meses sin recibir sus medicamentos

Según sus versiones, la entidad les indica que no cuentan con medicamentos y, por tanto, se ven obligados a cubrirlos con recursos propios. Incluso, tienen que costear tratamientos esenciales cuyo valor supera su capacidad económica.

La respuesta que reciben en los puntos de atención es recurrente: “hace cuatro semanas no les llega pedido de medicamento. Que están trabajando con las existencias que tienen, que no saben qué van a hacer cuando se les acaben”, aseguró Carolina Valencia, hija de un paciente de la Nueva EPS.

Cabe mencionar que el desabastecimiento no se limita a medicamentos convencionales. Pacientes con necesidades médicas especiales también sufren las consecuencias.

“Tengo una bolsa de colostomía y no me las han dado. Me dieron solo bolsas y barreras, no. ¿Yo para qué quiero bolsas si no tengo barreras?”, manifestó Blanca Hernández, también paciente de la Nueva EPS.

La dimensión económica del problema resulta devastadora para quienes dependen de pensiones mínimas. Los costos mensuales de los medicamentos que deben adquirir por cuenta propia superan los 500.000 pesos.

Usuarios de la Nueva EPS enfrentan desabastecimiento de medicamentos

RELACIONADO Disfarma confirma que suspenderá contrato de dispensación de medicamentos con la Nueva EPS

Los usuarios afectados expresaron su total indignación e indefensión ante el Estado. Aseguran que no pueden hacer nada y que la impotencia y el estrés derivados de este incumplimiento afectan adicionalmente las defensas del organismo.

Mientras las autoridades competentes no ofrecen respuestas claras, miles de pacientes continúan esperando medicamentos vitales, enfrentando una doble condena: la enfermedad y el abandono institucional.