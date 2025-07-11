Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista

La insuficiencia cardíaca se produce cuando el músculo cardíaco no bombea sangre como debería, generando que la sangre retroceda y se acumule en los pulmones. Estas afecciones debilitan el corazón, arterias estrechas y presión arterial alta.

Según Mayo Clinic, la insuficiencia cardíaca puede ser mortal ya que posee síntomas graves y algunas de sus causas se asocian a un corazón débil o diferentes afecciones. Sin embargo, un experto hizo un listado de hábitos que también podrían estar detrás del desarrollo de esta enfermedad.

Hábitos detrás de la insuficiencia cardiaca

Según el doctor Yaranov, cardiólogo especialista en insuficiencia cardíaca, existen algunos hábitos ignorados que podrían conducir a que las personas sanas desarrollen este tipo de insuficiencia.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el especialista explicó algunos detalles detrás de los síntomas que comienzan a aparecer, con el paso del tiempo, relacionados a los siguientes hábitos.

Noches de insomnio

El especialista señaló que dormir solo 6 horas durante la noche puede aumentar el riesgo de padecer no sólo insuficiencia cardíaca, sino también accidente cerebrovascular y muerte súbita. Así mismo, un estudio reveló que la falta de descanso puede aumentar los riesgos de desarrollar cardiopatía coronaria.

Contaminación en el aire

Respirar gases de escape también se ha relacionado con el posible desarrollo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardiaca asociados con la inflamación y el estrés oxidativo.

Estrés crónico

Según el doctor Yaranov, el estrés psicosocial se encuentra asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular por medio de la hipertensión, la inflamación y las conductas de afrontamiento poco saludables.

Mala salud bucal

Investigaciones han revelado que la enfermedad periodontal se asocia con un mayor riesgo de insuficiencia cardiaca a través de la inflamación sistémica crónica. Por esto, se recomienda cepillarse los dientes al menos dos veces al día, usar hilo dental y visitar por lo menos una vez al año al dentista.