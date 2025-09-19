¿Hasta cuándo dura el enamoramiento por una persona según la ciencia?

El enamoramiento y deseo por una persona son considerados como uno de los estados de mayor éxtasis que los sujetos pueden experimentar en su vida. Son varias las reacciones químicas que se disparan cuando se observa a la persona que genera un gusto diferencial a los demás.

No obstante, científicos han revelado el tiempo exacto en el que dichos sentimientos se acaban en una relación.

¿Cuándo se acaba el gusto por una persona?

Según estudios realizados, el cuerpo de las personas que se enamoran experimentan por una invasión de dopamina, un neurotransmisor y hormona que actúa como un mensajero químico en el cerebro y otras partes del cuerpo y que es esencial para funciones como la motivación, el placer, recompensa, atención y memoria.

Por esto, ante la presencia de una persona deseada, el cerebro genera mayores cantidades de dopamina que, de manera casi que inevitable, conduce a que las parejas obtengan un mayor deseo de reproducción. Algunas acciones típicas en estos casos se relacionan con este efecto químico como usar la mejor ropa, arreglarse y perfumarse ya que son impulsadas por este neurotransmisor.

No obstante, esta sensación se termina con el paso del tiempo. Según Helen Fisher, neurobióloga y antropóloga, se llegó a comprobar que el rush de dopamina que causan las parejas se termina entre 12 y 18 meses después de conocer a esta persona especial, de modo que, con el paso de este periodo de tiempo la sensación cambia.

Esta es una de las razones, científicamente comprobadas, por las que las parejas terminan sus relaciones sentimentales después de este periodo de tiempo o acuden a la infidelidad, pues cada sujeto estaría en búsqueda de nuevas dosis de dopamina.

Químicos del cuerpo relacionados con el amor

El panorama no es del todo desolador, pues existen demás químicos corporales que permiten que las personas obtengan felicidad y la sensación de bienestar. Algunas de ellas son la serotonina y la oxitocina, aquellos químicos que el cuerpo logra generar a partir de actividades simples como conocer lugares nuevos, reír en compañía de amigos y cuando invade la calma.

Así mismo, estas hormonas se pueden estimular a través de actos de afecto físico como los abrazos, las caricias, los masajes, interacción con mascotas, actividad física y técnicas de meditación o relajación.