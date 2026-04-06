¡Hazaña médica! Asombrosos detalles de la cirugía de bebé con hidrocefalia en el vientre de su madre

Un equipo de cirujanos del Hospital del Norte de Barranquilla logró realizar la primera cirugía fetal por hidrocefalia en Colombia, interviniendo a un bebé de siete meses de gestación sin realizar incisiones en el útero materno, en un procedimiento que marca un hito en la medicina nacional.

La intervención se realizó sobre un feto diagnosticado con hidrocefalia progresiva severa desde la semana 12 de gestación. Esta condición genera acumulación de líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebro, lo que provoca compresión cerebral debido a la rigidez del cráneo.

El neurocirujano William Contreras explicó la condición que le fue diagnosticada al feto:

El líquido empieza a comprimir el cerebro, ya que está dentro de una cavidad rígida que es el cráneo y el líquido no tiene para dónde coger.

Hazaña en la historia médica de Colombia: cirugía de un bebé en gestación

Los médicos utilizaron tecnología de precisión milimétrica, insertando herramientas del tamaño de una aguja a través del abdomen materno.

Con una microcámara, navegaron por el líquido amniótico hasta alcanzar la cabeza del feto, donde retiraron la masa de líquido acumulado mediante una simple punción.

El procedimiento permitió reducir el líquido cefalorraquídeo en más de 40%, modificando significativamente el pronóstico del bebé.

La intervención mínimamente invasiva representa un avance crucial, ya que permite que el niño continúe desarrollándose de manera saludable dentro del útero materno.

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Médicos lograron cambiar el diagnóstico de un bebé en el vientre de su madre

Según los especialistas, esta cirugía es la primera que se le hace a un bebé con hidrocefalia en el país, aunque previamente se han realizado otras cirugías fetales en Colombia.

La innovación de este procedimiento radica en la combinación de tecnología avanzada y la precisión técnica del equipo médico.

Los beneficios de esta intervención son múltiples. El bebé puede crecer sano en el vientre de su madre, y el parto será más sencillo de lo que podría ser sin la intervención.

Sin la cirugía, la acumulación de líquido habría afectado al niño desde sus primeros años de vida, comprometiendo su desarrollo neurológico.

El éxito de este procedimiento en Barranquilla demuestra la capacidad técnica y científica de los profesionales médicos colombianos, posicionando al país en el mapa de la medicina fetal avanzada.

Esta hazaña médica representa esperanza para otras familias que enfrentan diagnósticos similares durante el embarazo.

El bebé permanece dentro del útero materno y el embarazo continúa su curso normal, con seguimiento médico especializado hasta el momento del parto.