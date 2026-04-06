CANAL RCN
Internacional

Cierran el Puente de las Américas en Panamá tras incendio con camiones cisterna

Durante el cierre, las autoridades pidieron a los ciudadanos a seguir las indicaciones del personal autorizado.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
10:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció este lunes el cierre temporal del Puente de las Américas luego de que un camión cisterna se incendiara en el sector de La Boca, justo debajo de la estructura.

Deportación de colombianos desde Panamá: 56 llegaron a Medellín
RELACIONADO

Deportación de colombianos desde Panamá: 56 llegaron a Medellín

La medida, de carácter preventivo, busca garantizar la seguridad de los conductores y peatones mientras se realiza una inspección técnica para evaluar posibles daños estructurales.

Inspección técnica y medidas de seguridad

Equipos especializados del MOP y otras entidades se mantienen en el área realizando una inspección patológica del puente para determinar si el fuego afectó su integridad. Según el comunicado oficial, los resultados de esta evaluación se darán a conocer el martes 7 de abril.

El destino internacional que gana terreno entre los colombianos para 2026
RELACIONADO

El destino internacional que gana terreno entre los colombianos para 2026

Durante el cierre, las autoridades pidieron a los ciudadanos a seguir las indicaciones del personal autorizado y respetar las disposiciones establecidas en el sitio.

Personal en sitio y acciones coordinadas

En el lugar trabajan técnicos y personal especializado de distintas instituciones para atender la emergencia y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Interpol Panamá detiene a Joël Soudron, uno de los narcotraficantes franceses más buscados
RELACIONADO

Interpol Panamá detiene a Joël Soudron, uno de los narcotraficantes franceses más buscados

El MOP reiteró que el paso permanecerá cerrado hasta confirmar que la circulación es completamente segura y los informes técnicos avalen la reapertura.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ONU

Consejo de Seguridad de la ONU votará resolución sobre el estrecho de Ormuz

Nasa

Artemis II revela nuevos colores de la Luna y pistas sobre su composición mineral

Donald Trump

Donald Trump bromea sobre lanzarse a la presidencia de Venezuela: "Aprenderé rápido español"

Otras Noticias

Corrupción

Investigan presuntos nexos de alias Papá Pitufo con el DNI por medio de tráfico de influencias

El zar del contrabando habría facilitado contactos entre la red que lideraba y funcionarios de inteligencia, Policía y otras entidades del Estado.

La casa de los famosos

¿Fin de los equipos?: este fue el líder invisible en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes se llevaron la primera sorpresa de la noche por decisión del líder invisible.

Finanzas personales

Las cuentas de ahorro con mejores tasas de interés en Colombia con corte al 31 de marzo

Independiente Santa Fe

Santa Fe se ilusiona: así llegan Peñarol, Corinthians y Platense a la fase de grupos de Libertadores

Enfermedades

Manchas cafés en la piel de los niños: síntomas de la neurofibromatosis tipo 1