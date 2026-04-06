Cierran el Puente de las Américas en Panamá tras incendio con camiones cisterna

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció este lunes el cierre temporal del Puente de las Américas luego de que un camión cisterna se incendiara en el sector de La Boca, justo debajo de la estructura.

La medida, de carácter preventivo, busca garantizar la seguridad de los conductores y peatones mientras se realiza una inspección técnica para evaluar posibles daños estructurales.

Inspección técnica y medidas de seguridad

Equipos especializados del MOP y otras entidades se mantienen en el área realizando una inspección patológica del puente para determinar si el fuego afectó su integridad. Según el comunicado oficial, los resultados de esta evaluación se darán a conocer el martes 7 de abril.

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Durante el cierre, las autoridades pidieron a los ciudadanos a seguir las indicaciones del personal autorizado y respetar las disposiciones establecidas en el sitio.

Personal en sitio y acciones coordinadas

En el lugar trabajan técnicos y personal especializado de distintas instituciones para atender la emergencia y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

El MOP reiteró que el paso permanecerá cerrado hasta confirmar que la circulación es completamente segura y los informes técnicos avalen la reapertura.