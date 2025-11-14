¿Qué hacer para mejorar la salud intestinal? aquí las alternativas más recientes y efectivas

En Colombia, miles de personas conviven con enfermedades huérfanas que requieren rutas de atención altamente especializadas, financiación sostenida y equipos clínicos capacitados.

Crecimiento de paciencias con falla intestinal

En medio de los cambios y tensiones financieras del sistema de salud, los pacientes con falla intestinal (FI), reconocida como enfermedad huérfana desde 2018 exigen la concentración de capacidades médicas y la protección de los servicios de alta complejidad que necesitan para sobrevivir.

Aunque es una condición poco frecuente, su registro ha crecido en los últimos años: se reportaron 34 casos en 2019, 37 en 2022 y 65 en 2023, una tendencia que reafirma la necesidad de mantener una atención especializada, continua y sin recortes.

Para quienes viven con falla intestinal, el día a día implica demoras en remisiones, atención fragmentada, traslados constantes y, en algunos casos, la interposición de tutelas para acceder a servicios especializados.

¿Qué es la falla intestinal?

La falla intestinal ocurre cuando el intestino pierde la capacidad de absorber adecuadamente los nutrientes esenciales para el cuerpo, como agua, calorías, proteínas, vitaminas y minerales. Esto obliga a muchos pacientes a depender de nutrición parenteral, un tratamiento complejo y de alto riesgo.

Alternativas para mejorar la salud intestinal

Para responder a esta problemática, en el país se diseñó un programa integral que busca mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta condición, con el objetivo de optimizar la función digestiva, reducir la dependencia de la nutrición parenteral y garantizar un manejo continuo y seguro.

“El manejo integral y ambulatorio de los pacientes con falla intestinal, a cargo de un grupo multidisciplinario exclusivo, les devuelve calidad de vida al permitir que reciban atención especializada sin perder el contacto con su entorno familiar”, explicó el doctor Néstor Pedraza, médico cirujano de la Clínica de Falla Intestinal de Colombiana de Trasplantes.

El programa articula servicios de cirugía de trasplantes, gastroenterología, nutrición, enfermería especializada, salud mental y rehabilitación, además de acompañamiento psicosocial y logístico tanto para el paciente como para su cuidador.