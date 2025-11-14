Menos del 50% de los adultos en Colombia realiza actividad física: el deporte es la solución urgente

El panorama del sedentarismo en Colombia sigue generando alertas. En un país donde menos del 50% de los adultos realiza actividad física de manera regular, el deporte se convierte en un eje fundamental para mejorar la salud pública y promover estilos de vida más equilibrados tanto en el hogar como en los entornos laborales.

Las cifras globales tampoco son alentadoras. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cerca de 1.400 millones de adultos en el mundo no cumplen con los 150 minutos semanales de actividad física moderada recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la brecha de género persiste: el 32% de las mujeres son inactivas frente al 23% de los hombres, mientras que la práctica disminuye considerablemente con la edad.

En Colombia, los datos refuerzan esta preocupación. De acuerdo con la OMS, el 44% de la población adulta es físicamente inactiva, lo que equivale a casi 23 millones de personas que no practican ningún tipo de ejercicio.

Esta estadística ubica al país como el tercero más sedentario de Latinoamérica y por encima del promedio mundial, que se ubica en 31,3%.

Enfermedades por falta de actividad física

La inactividad física es uno de los principales detonantes de enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas diabetes, obesidad, hipertensión y afecciones cardiovasculares.

Frente a este escenario, diferentes organizaciones han comenzado a promover estrategias que impulsen la actividad física desde espacios comunitarios y profesionales.

Una de ellas es el Torneo Intermedios Herbalife, una iniciativa que desde 2018 fomenta el deporte entre periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

En su edición 2025, el campeonato reunió a doce equipos, ocho masculinos y cuatro femeninos con el propósito de incentivar la integración, la vida activa y el bienestar en ambientes laborales.

Importancia de mantenerse activamente en el deporte

“La actividad física es una herramienta poderosa para fortalecer el bienestar de las personas y las comunidades. En Herbalife promovemos la idea de que el ejercicio no debe verse solo como una meta individual, sino como una forma de generar salud colectiva y calidad de vida”, asegura Andrés Peñuela, Director de Mercadeo y Ventas de Herbalife Colombia.

El Torneo Intermedios hace parte del compromiso más amplio de la compañía por promover hábitos saludables. Durante el año, Herbalife participa en reconocidos eventos deportivos como la Maratón de Medellín y el Iron Man de Cartagena, además de desarrollar programas corporativos enfocados en el bienestar integral.

“El bienestar no se construye solo con alimentación equilibrada, sino con movimiento, descanso y hábitos sostenibles. Espacios como el Torneo Intermedios son un reflejo de nuestro compromiso con el bienestar integral y la promoción de comunidades más saludables”, agregó Peñuela.

En un país donde la inactividad física continúa siendo un desafío de salud pública, iniciativas como esta demuestran que el deporte puede ser una poderosa herramienta de transformación. Más que una competencia, el Torneo Intermedios se ha consolidado como un punto de encuentro que inspira a moverse, compartir y fortalecer la salud colectiva.