Hospital Alma Máter de Antioquia suspendió la prestación de servicios a usuarios del Fomag

Las deudas que el fondo del magisterio tiene con el hospital Alma Máter de Medellín ascienden a 4.865 millones de pesos por lo que esta semana la institución le hizo llegar una carta al Fomag y a la Fiduprevisora advirtiéndoles que el incumplimiento en los pagos los llevó a una crisis insostenible.

“En consecuencia, nos vemos en la obligación de proceder con el cierre de los servicios ambulatorios y hospitalarios, manteniendo únicamente la atención de urgencias vitales hasta tanto se realice el pago esperado en su totalidad”.

Agregó que, por la situación, se vuelve inviable su labor de garantizar una atención digna y de calidad de los pacientes. Dijo que la continuidad de la prestación de servicios depende del cumplimiento financiero.

“No podemos seguir operando bajo un esquema de incumplimientos reiterados que ponen en riesgo la atención de los usuarios y la estabilidad del hospital. Solicitamos, con la mayor firmeza y urgencia, la inclusión inmediata de nuestro pago en la primera programación disponible, de manera que podamos restablecer la operación hospitalaria de manera integral”.

¿Qué va a pasar con los usuarios que recibían atención en el Hospital Alma Máter?

La medida del centro médico pone en apuros a los cerca de 53.000 usuarios del fondo del magisterio en el Valle de Aburrá, entre los que están los docentes y sus familias. Ahora deberán acudir a otras IPS de la ciudad que no cuentan con la infraestructura adecuada para recibir atención.

“Hay una contratación con Sumimedical que nos ofrece consulta externa y cita no programada, pero también encontramos que las salas de urgencia se colapsan a nivel de la ciudad debido a que las citas no programadas no son suficientes”, aseguró Kerton Palacios, veedor de salud de la Asociación Sindical de Educadores de Medellín.

Además de que no los atienden, los docentes denuncian que desde que inició el nuevo modelo de salud tienen serios problemas con la entrega de medicamentos.

“Constantemente entrega los medicamentos parciales. Un docente llega con una fórmula con seis medicamentos y le entregan dos”, agregó Palacios.

Los docentes en el Valle de Aburrá advierten que saldrán a un paro de 72 horas si la Fiduprevisora y el Fomag no se ponen al día con las carteras que tienen pendientes en clínicas y hospitales.