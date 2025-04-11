IA logra el primer embarazo exitoso en un caso de infertilidad masculina

Se trata del nuevo método utilizado por la inteligencia artificial que permitió localizar dos espermatozoides viables en un hombre con azoospermia.

¿Qué significa que un hombre tenga azoospermia?

Científicos del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) han informado del primer embarazo exitoso realizado con un método guiado por Inteligencia Artificial (IA). Una condición en la que el eyaculado contiene poco o ningún esperma.

Una muestra de semen puede parecer totalmente normal, pero al examinarla bajo el microscopio se descubre un mar de restos celulares, sin espermatozoides visibles, comentó Zev Williams, autor principal del estudio y directo del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia.

De hecho, algunos hombres con azoospermia podrían someterse a una cirugía para extraer espermatozoides directamente de los testículos, un procedimiento que (la mayoría de veces) no tiene éxito y puede causar complicaciones como inflamación, daños vasculares o reducción temporal de niveles de testosterona.

Así fue el primer embarazo exitoso realizado por Inteligencia Artificial

El equipo de la Universidad de Columbia desarrolló el innovador método STAR (Sperm Tracking and Recovery), una tecnología que combina inteligencia artificial, microfluídica y robótica de precisión para localizar y aislar espermatozoides extremadamente escasos.

Nuestro equipo reunió expertos en imagen avanzada, microfluídica y endocrinología reproductiva para abordar cada etapa necesaria en la búsqueda y recuperación de espermatozoides raros, explicó Hemant Suryawanshi, líder del proyecto.

Mediante tecnología de alta resolución, el sistema analizó más de ocho millones de imágenes en menos de una hora, identificando posibles espermatozoides. Luego, a través de un chip microfluídico con diminutos canales, aisló con precisión la porción de la muestra donde se encontraban.

El método STAR fue probado en una paciente que llevaba casi 20 años intentando concebir, tras múltiples ciclos fallidos de fecundación in vitro y dos cirugías de extracción de esperma sin éxito.

En su caso, a partir de una muestra de 3,5 mililitros de semen, el sistema analizó 2,5 millones de imágenes en aproximadamente dos horas, identificando dos espermatozoides viables. Ambos fueron utilizados para generar dos embriones, uno de los cuales culminó en un embarazo exitoso.