Implante ocular ayuda a que los pacientes ciegos puedan volver a leer

Una vez más la industria tecnológica ha sorprendido a millones de pacientes, quienes, por medio de novedosos inventos, han logrado solventar algunas de sus más complejas limitaciones de salud.

Una reciente investigación logró que pacientes con atrofia geográfica puedan volver a leer por medio de novedosos microchips.

Implante ocular para volver a leer

Una investigación, publicada en New England Journal of Medicine, reveló el proceso al que se sometieron 27 pacientes al recibir un diminuto microchip fotovoltaico, de 2 mm cuadrados y del grosor de un cabello humano, insertado por debajo de la retina.

Seguido de esto, los pacientes hicieron uso de lentes especiales con una cámara de video que envía un haz infrarrojo de imágenes de video al implante. Estas llegan a la parte posterior del ojo que son transmitidas a un procesador para que se mejoren.

Posteriormente, estas imágenes son enviadas al cerebro del paciente, por medio del implante y nervio óptico, que genera recuperar la visión de los pacientes.

Según explicó Mahi Muqit, cirujano oftalmólogo consultor en el Moorfields Eye Hospital de Londres, esta tecnología requiere de esfuerzos por parte de los pacientes para lograr interpretar las imágenes.

"Este es el primer implante que ha demostrado dar a los pacientes una visión significativa que pueden usar en su vida diaria, como leer o escribir. Creo que este es un avance importante", afirmó para la BBC.

Testimonio del dispositivo

Una de las pacientes tuvo la oportunidad de describir su progreso con dicho dispositivo pues, al perder su visión central por tener afectaciones en las células de la retina, nunca imaginó volver a recuperar su visión.

Por medio de una entrevista para la BBC, la mujer explicó que solo utiliza el dispositivo en casa ya que su uso requiere de gran concentración al tener que dejar inmóvil su cabeza al utilizarlo.

¿Ya está disponible el implante?

El implante, denominado como Prima, aún no se encuentra disponible fuera de los ensayos clínicos. No obstante, Muqit manifestó que se espera que próximamente esté disponible para pacientes del Servicio Nacional de Salud en Reino Unido.