CANAL RCN
Salud y Bienestar

Implante ocular ayuda a que los pacientes ciegos puedan volver a leer

El asombroso artefacto tecnológico le ha devuelto la esperanza a los pacientes que participaron en el ensayo.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
12:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una vez más la industria tecnológica ha sorprendido a millones de pacientes, quienes, por medio de novedosos inventos, han logrado solventar algunas de sus más complejas limitaciones de salud.

Una reciente investigación logró que pacientes con atrofia geográfica puedan volver a leer por medio de novedosos microchips.

Microplásticos son asociados con los cambios en el microbioma intestinal, según investigación
RELACIONADO

Microplásticos son asociados con los cambios en el microbioma intestinal, según investigación

Implante ocular para volver a leer

Una investigación, publicada en New England Journal of Medicine, reveló el proceso al que se sometieron 27 pacientes al recibir un diminuto microchip fotovoltaico, de 2 mm cuadrados y del grosor de un cabello humano, insertado por debajo de la retina.

Seguido de esto, los pacientes hicieron uso de lentes especiales con una cámara de video que envía un haz infrarrojo de imágenes de video al implante. Estas llegan a la parte posterior del ojo que son transmitidas a un procesador para que se mejoren.

Posteriormente, estas imágenes son enviadas al cerebro del paciente, por medio del implante y nervio óptico, que genera recuperar la visión de los pacientes.

Según explicó Mahi Muqit, cirujano oftalmólogo consultor en el Moorfields Eye Hospital de Londres, esta tecnología requiere de esfuerzos por parte de los pacientes para lograr interpretar las imágenes.

"Este es el primer implante que ha demostrado dar a los pacientes una visión significativa que pueden usar en su vida diaria, como leer o escribir. Creo que este es un avance importante", afirmó para la BBC.

Los mejores alimentos para prevenir las enfermedades en las encías, según expertos
RELACIONADO

Los mejores alimentos para prevenir las enfermedades en las encías, según expertos

Testimonio del dispositivo

Una de las pacientes tuvo la oportunidad de describir su progreso con dicho dispositivo pues, al perder su visión central por tener afectaciones en las células de la retina, nunca imaginó volver a recuperar su visión.

Por medio de una entrevista para la BBC, la mujer explicó que solo utiliza el dispositivo en casa ya que su uso requiere de gran concentración al tener que dejar inmóvil su cabeza al utilizarlo.

¿Ya está disponible el implante?

El implante, denominado como Prima, aún no se encuentra disponible fuera de los ensayos clínicos. No obstante, Muqit manifestó que se espera que próximamente esté disponible para pacientes del Servicio Nacional de Salud en Reino Unido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?

Enfermedades

Las tres peores formas de morir, según análisis de forenses

Cuidado personal

¿Cuáles son las consecuencias del sedentarismo? Esto revelan expertos

Otras Noticias

Redes sociales

Karely Ruiz compartió contundente mensaje tras polémica con Karina García

A través de sus redes sociales, Karely Ruiz envió un mensaje defendiéndose de los comentarios de Karina García.

Automovilismo

Mecánicos dan lista de los mejores carros usados para comprar en Colombia en 2025

Mecánicos en Colombia revelan cuáles son los carros usados más recomendados para 2025, destacando modelos duraderos, económicos y fáciles de mantener ideales para quienes buscan comprar vehículo sin gastar de más.

Álvaro Uribe

“Los errores de la jueza Sandra Heredia podrán tener consecuencias”: abogado de Álvaro Uribe

Cuba

Cubanos celebraron los cien años de Celia Cruz en silencio: así se vivió el homenaje

Movistar Team

Movistar tomó decisión de última hora sobre Nairo Quintana: hay comunicado