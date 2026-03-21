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Yina Calderón defendió a ‘Epa Colombia’ tras polémica por tener un carros y lujos en prisión

Yina Calderón arremetió contra acusaciones de lujos y carro de ‘Epa Colombia’ en prisión: esto dijo.

Noticias RCN

marzo 21 de 2026
04:24 p. m.
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Yina Calderón se pronunció sobre las polémicas de ‘Epa Colombia’ en prisión, luego de conocerse un informe que señala presuntos privilegios en su reclusión. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el trato a figuras públicas dentro del sistema carcelario colombiano.

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La reciente controversia en torno a ‘Epa Colombia’ en prisión volvió a tomar fuerza tras el pronunciamiento de Yina Calderón, quien salió en defensa de su amiga Daneidy Barrera.

El caso ha generado amplio debate en Colombia, especialmente por las denuncias sobre supuestos beneficios indebidos dentro de la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde la influenciadora permanece privada de la libertad desde 2025.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre ‘Epa Colombia’ en prisión?

En medio de la polémica, Yina Calderón expresó un respaldo contundente a través de sus redes sociales para ‘Epa Colombia’. La DJ cuestionó la veracidad de las acusaciones y sugirió que detrás de estas denuncias existirían intereses ocultos.

"No sé si me da rabia o tristeza, quién puede ser tan malo para estar detrás de todo esto”, afirmó Calderón, visiblemente afectada por la situación. Además, defendió el proceso personal de Barrera, destacando que, a su juicio, ya ha respondido ante la justicia por sus actos.

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Asimismo, la empresaria puso sobre la mesa una crítica más amplia al sistema judicial y social, al comparar el caso con la impunidad de otros actores.

Tanto criminal, tanto bandido, tanto político corrupto suelto y ahí sí no dicen nada. Nosotros que la queremos no la hemos podido visitar. Ella es una mujer emprendedora, buena madre y buena hija, expresó.

¿Existen privilegios en prisión para 'Epa Colombia'?

El caso de ‘Epa Colombia’ en prisión reabre una discusión recurrente en el país: la posible existencia de tratos diferenciados hacia personas con alto reconocimiento mediático.

Aunque el sistema penitenciario colombiano establece condiciones iguales para todos los internos, diversas denuncias a lo largo de los años han puesto en duda la aplicación equitativa de estas normas.

Según cifras generales del sistema carcelario, Colombia enfrenta problemas estructurales como el hacinamiento, la sobrepoblación y limitaciones en el control interno, factores que pueden facilitar irregularidades. En ese contexto, cualquier señalamiento sobre privilegios adquiere mayor relevancia pública.

En este caso específico, la indignación creció tras descubrirle a 'Epa Colombia' un carro, cinco celulares y demás objetos en reclusión.

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Por su parte, Yina Calderón incluso solicitó la intervención del presidente Gustavo Petro, con el fin de garantizar lo que considera un proceso justo para su amiga. “Libertad para Epa Colombia, necesitamos ayuda”, manifestó.

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