CANAL RCN
Internacional

Estado de salud de periodista que sobrevivió a misil en Líbano: video generó conmoción

Un misil sorprendió a periodista y camarógrafo en plena transmisión en vivo: video impactante.

video periodista misil libano
Foto: captura pantalla Diario La Noticia

Noticias RCN

marzo 21 de 2026
03:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un impactante video que circula en redes sociales mostró el momento en que un periodista en vivo fue sorprendido por la caída de un misil en el sur de Líbano.

El hecho dejó heridos a dos comunicadores y desató un cruce de acusaciones entre Rusia e Israel, en medio del conflicto con Hezbolá y el debate sobre la seguridad de la prensa en zonas de guerra.

El caso de un periodista en vivo que sufrió de cerca un misil en Líbano ha generado alarma internacional y reavivado la discusión sobre los riesgos que enfrentan los reporteros en contextos de conflicto armado.

Impactantes videos muestran cómo EE. UU. destruye naves de Irán con un solo ataque
RELACIONADO

Impactantes videos muestran cómo EE. UU. destruye naves de Irán con un solo ataque

Las imágenes, ampliamente difundidas en plataformas digitales, evidencian el momento exacto en que un proyectil impacta a pocos metros de un equipo de prensa, mientras realizaban una transmisión desde el sur del país.

Se trata del periodista Steve Sweeney, de la cadena rusa RT, quien junto a su camarógrafo resultó herido por esquirlas tras la explosión.

¿Qué se sabe del ataque contra el periodista en vivo en Líbano?

De acuerdo con reportes internacionales, el Ejército de Israel reconoció haber realizado bombardeos en la zona, aunque aseguró que el objetivo era una infraestructura vinculada al grupo Hezbolá.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó esta versión y afirmó que el ataque fue “dirigido” contra el equipo periodístico.

La portavoz rusa, María Zajárova, sostuvo que los periodistas estaban claramente identificados como prensa y que no había instalaciones militares cercanas, lo que, según Moscú, constituiría una violación al derecho internacional humanitario. Además, Rusia anunció que convocará al embajador israelí para exigir explicaciones.

La carta de Nicolás Maduro desde prisión que fue publicada por su hijo
RELACIONADO

La carta de Nicolás Maduro desde prisión que fue publicada por su hijo

Este tipo de episodios ocurre en un contexto de alta tensión en la región, donde Israel mantiene operaciones militares con el objetivo de establecer una “zona de amortiguamiento” frente a la presencia de Hezbolá, organización respaldada por Irán.

¿Por qué preocupa la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto?

Según datos recientes, al menos 129 periodistas y trabajadores de medios murieron en 2025 en diferentes partes del mundo, siendo los conflictos armados uno de los principales factores de riesgo. De hecho, una proporción significativa de estos casos se ha registrado en Medio Oriente.

El CPJ enfatizó que atacar a reporteros identificados como prensa constituye una grave infracción al derecho internacional, lo que podría derivar en investigaciones y sanciones.

Por su parte, el Ejército israelí reiteró que no tiene como objetivo a civiles ni periodistas, y aseguró que había advertido previamente sobre la evacuación de la zona.

Irán amenaza a Donald Trump y lanza dura advertencia
RELACIONADO

Irán amenaza a Donald Trump y lanza dura advertencia

El caso del periodista en vivo que sufrió de cerca un misil en Líbano no solo impacta por la crudeza de las imágenes, sino que también plantea interrogantes urgentes sobre la protección de la prensa y el respeto a las normas internacionales en contextos bélicos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medio oriente

EE. UU. asegura que Irán perdió capacidad para amenazar el estrecho de Ormuz

Argentina

Luto: Falleció icónico periodista a sus 85 años tras luchar contra dura enfermedad

Donald Trump

Trump descarta un alto al fuego con Irán, pero reducirá las operaciones en su contra

Otras Noticias

Miguel Uribe

La confesión de 'El Viejo' que sacude el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Según su testimonio, la organización criminal ofreció 1.000 millones de pesos por la ejecución del atentado.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: este es el número y signo ganador hoy sábado 21 de marzo de 2026

¡El júbilo fue total para una gran cantidad de apostadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 21 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Fútbol Profesional Colombiano

Jugador de Millonarios se encuentra en la UCI tras desmayarse en un partido en Bogotá: esto se sabe

Festival Estéreo Picnic

Más allá de la música: planes imperdibles en el Estéreo Picnic

EPS

La crisis de la Nueva EPS pone en peligro la vida de Nasly, quien recibió un trasplante hace años