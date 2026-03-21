Estado de salud de periodista que sobrevivió a misil en Líbano: video generó conmoción

Un impactante video que circula en redes sociales mostró el momento en que un periodista en vivo fue sorprendido por la caída de un misil en el sur de Líbano.

El hecho dejó heridos a dos comunicadores y desató un cruce de acusaciones entre Rusia e Israel, en medio del conflicto con Hezbolá y el debate sobre la seguridad de la prensa en zonas de guerra.

El caso de un periodista en vivo que sufrió de cerca un misil en Líbano ha generado alarma internacional y reavivado la discusión sobre los riesgos que enfrentan los reporteros en contextos de conflicto armado.

Las imágenes, ampliamente difundidas en plataformas digitales, evidencian el momento exacto en que un proyectil impacta a pocos metros de un equipo de prensa, mientras realizaban una transmisión desde el sur del país.

Se trata del periodista Steve Sweeney, de la cadena rusa RT, quien junto a su camarógrafo resultó herido por esquirlas tras la explosión.

¿Qué se sabe del ataque contra el periodista en vivo en Líbano?

De acuerdo con reportes internacionales, el Ejército de Israel reconoció haber realizado bombardeos en la zona, aunque aseguró que el objetivo era una infraestructura vinculada al grupo Hezbolá.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó esta versión y afirmó que el ataque fue “dirigido” contra el equipo periodístico.

La portavoz rusa, María Zajárova, sostuvo que los periodistas estaban claramente identificados como prensa y que no había instalaciones militares cercanas, lo que, según Moscú, constituiría una violación al derecho internacional humanitario. Además, Rusia anunció que convocará al embajador israelí para exigir explicaciones.

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Este tipo de episodios ocurre en un contexto de alta tensión en la región, donde Israel mantiene operaciones militares con el objetivo de establecer una “zona de amortiguamiento” frente a la presencia de Hezbolá, organización respaldada por Irán.

¿Por qué preocupa la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto?

Según datos recientes, al menos 129 periodistas y trabajadores de medios murieron en 2025 en diferentes partes del mundo, siendo los conflictos armados uno de los principales factores de riesgo. De hecho, una proporción significativa de estos casos se ha registrado en Medio Oriente.

El CPJ enfatizó que atacar a reporteros identificados como prensa constituye una grave infracción al derecho internacional, lo que podría derivar en investigaciones y sanciones.

Por su parte, el Ejército israelí reiteró que no tiene como objetivo a civiles ni periodistas, y aseguró que había advertido previamente sobre la evacuación de la zona.

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El caso del periodista en vivo que sufrió de cerca un misil en Líbano no solo impacta por la crudeza de las imágenes, sino que también plantea interrogantes urgentes sobre la protección de la prensa y el respeto a las normas internacionales en contextos bélicos.