¿El uso de algunos anticonceptivos podría aumentar el riesgo de infecciones?

Diferentes investigaciones han revelado algunos de los posibles riesgos que existen de padecer diferentes enfermedades de transmisión sexual que han estado relacionadas con el uso de algunos métodos anticonceptivos. Por medio de una revisión sistemática, se determinó que una de las infecciones más común es la vaginosis bacteriana.

Infecciones relacionadas con métodos anticonceptivos

Una investigación del 2018, publicada en el portal National Library of Medicine, reveló que, aunque hacen falta más estudios que soporten sus hipótesis, se ha logrado encontrar una asociación entre el uso de anticonceptivos con el riesgo de algunas enfermedades de transmisión sexual.

Dentro del respaldo más significativo de la investigación se encuentra que las mujeres que usan acetato de medroxiprogesterona de depósito tienen mayores riesgos de generar VHS-2 o más conocido como sífilis.

Este anticonceptivo se conoce por adquirirse de manera inyectable en las pacientes por lo que su componente hormonal permite evitar el embarazo al suprimir la ovulación, espesa el moco cervical y dificulta el paso de los espermatozoides.

Según la OMS, se estima que más de 357 millones de casos de ITS curables, incluida la clamidia, gonorrea, sífilis, tricomoniasis, papiloma humano, entre otras, ocurren en personas entre los 15 a 49 años.

“Los posibles mecanismos biológicos que vinculan los anticonceptivos y las ITS incluyen la alteración del epitelio vaginal, cambios en la producción de moco y en múltiples respuestas inmunitarias producción y disponibilidad de citocinas, quimiocinas y tipos de células relevantes en el tracto reproductivo femenino superior e inferior y alteración del microbiota vaginal”, se reza en la investigación.

Resultados de la investigación

Según el estudio, los conceptos orales combinados podrían tener relación con algunas enfermedades como la gonorrea, tricomoniasis, VPH, VHS-2, VB y/o sífilis, clamidia, papiloma humano, vaginitis bacteriana, entre otras.

Así mismo, la investigación reveló una posible asociación entre algunas infecciones con el uso de algunos dispositivos como el DIU de cobre. No obstante, no hay evidencia suficiente para encontrar una relación directa.