Colombia se ubicó entre las economías con mayor crecimiento del mundo en 2025

Colombia logró cerrar el 2025 con un desempeño económico alto, ubicándola entre las economías de mayor crecimiento a nivel mundial. Así lo evidenciaron las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, elaboradas a partir de datos de la OCDE.

El país registró un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,6 % frente a 2024, un resultado que no solo confirma la recuperación gradual de la economía, sino que además la posiciona por encima de varias potencias industriales y del promedio de la Unión Europea.

Mientras grandes economías enfrentaron un crecimiento moderado o incluso estancamiento, Colombia logró mantener una expansión sostenida, impulsada principalmente por el consumo interno, el dinamismo del sector servicios y el mayor movimiento del comercio.

Crecimiento del PIB en Colombia superó al de Alemania y Francia

Los datos del informe muestran que el desempeño colombiano fue superior al de economías tradicionalmente fuertes como Alemania, Francia, Reino Unido y Italia, países que durante 2025 enfrentaron una menor actividad industrial, ajustes fiscales y un consumo más débil.

Foto: La República

Colombia también superó a economías relevantes del continente americano como México y Canadá, lo que refuerza su posición como una de las economías emergentes con mejor comportamiento relativo en el último año.

El análisis del Dane destaca que sectores ligados al comercio, el transporte, el turismo y los servicios de comida registraron una recuperación más acelerada, reflejando una mayor confianza del consumidor y un aumento del gasto de los hogares. A esto se sumó el repunte de actividades culturales, recreativas y de entretenimiento, que mostraron uno de los mayores crecimientos porcentuales del año.

Colombia creció más que el promedio de la Unión Europea

Otro de los puntos clave del reporte es la comparación con la Unión Europea, cuyo crecimiento promedio se ubicó en 1,5 % al cierre de 2025. En contraste, la economía colombiana avanzó más de un punto porcentual por encima de ese bloque, afectado aún por los efectos de políticas monetarias restrictivas y la lenta recuperación del consumo.

En el ranking del cuarto trimestre de 2025, Colombia se posicionó como la quinta economía con mayor crecimiento anual entre los países evaluados por la OCDE, solo superada por España, Polonia, Lituania y Chequia.

Aunque el ritmo de expansión fue ligeramente inferior al del mismo periodo de 2024, el balance general refleja estabilidad macroeconómica y capacidad de adaptación en un entorno global complejo.

Para el Dane, estos resultados confirman que Colombia logró sostener el crecimiento gracias a factores internos, sin depender exclusivamente del contexto externo.