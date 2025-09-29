CANAL RCN
Salud y Bienestar

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá

En lo corrido de 2025, más de 7.500 pacientes han requerido atención en Unidades de Cuidado Intensivo en la capital.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
06:07 p. m.
Las infecciones respiratorias agudas son unas de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo ubicándose entre las diez principales causas de defunción, en la población en general, y dentro de las tres primeras en los niños menores de cinco años, según explica la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Este tipo de enfermedades se producen en las vías respiratorias y es causado por diferentes microorganismos como virus y bacterias por lo que estas comienzan de manera repentina y pueden durar hasta dos semanas.

Mayor ocupación de UCI en Bogotá

Crecen las atenciones hospitalarias en Bogotá por infecciones respiratorias agudas (IRA). Según el Instituto Nacional de Salud, al 20 de septiembre de 2025 se han registrado 29.900 hospitalizaciones en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en el país, de las cuales 7.563 corresponden a la capital.

Según datos de la Secretaría de Salud de Bogotá, con corte al 25 de septiembre, la ocupación UCI alcanza el 86,5 %, con 929 camas ocupadas de las 1.074 disponibles en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), por diversas enfermedades.

Así mismo, el número de consultas por IRA en los servicios de urgencias de Bogotá asciende a 1.430.876 en lo corrido del año, mientras que las hospitalizaciones generales relacionadas con estas infecciones suman 67.965 casos.

¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables?

Según Luz Adriana Ausique, experta en terapia respiratoria de la Universidad Manuela Beltrán, hay diferentes signos de alarma que se presentan en grupos específicos de personas.

“Por infecciones respiratorias, los más vulnerables son niños menores de 5 años y adultos mayores de 60. Hay signos de alarma como una tos que no mejora, dificultad para respirar, fiebre, malestar general y en los niños irritabilidad y pocas ganas de comer, dolor de oído o cabeza”, explicó la especialista.

¿Cómo prevenir estas infecciones?

  • Mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente en niños y adultos mayores.
  • Asegurar una adecuada ventilación en los hogares y lugares de trabajo.
  • Lavarse las manos con frecuencia y usar tapabocas en caso de síntomas gripales.
  • Buscar atención médica temprana si se presentan signos de alarma como dificultad para respirar, fiebre persistente o tos que no cede.
  • En los niños, prestar especial atención a cambios de comportamiento como irritabilidad, falta de apetito o somnolencia inusual.
