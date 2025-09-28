Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos

En un mundo cada vez más acelerado, donde el estrés y la ansiedad se han convertido en parte del día a día, la musicoterapia surge como una herramienta poderosa para el bienestar y el desarrollo humano.

Más que un simple acompañamiento sonoro, esta disciplina profesional utiliza la música de forma estructurada con fines terapéuticos, logrando impactos significativos en la salud mental, emocional y cognitiva de las personas.

Para David Caicedo Galvis, Magíster en Musicoterapia y fundador de Aguanta la Música, esta práctica es mucho más que escuchar canciones.

“Es una disciplina que utiliza la música con objetivos terapéuticos”, señala. Un reciente estudio publicado en Frontiers in Psychology, respalda esta visión, al demostrar que la musicoterapia reduce de manera efectiva los síntomas de estrés, ansiedad y depresión.

Tres claves de la musicoterapia en la vida cotidiana

De acuerdo con Caicedo, la musicoterapia ofrece herramientas prácticas que pueden aplicarse en la rutina diaria para mejorar el bienestar. Estas son las más relevantes:

Conectar con el disfrute estético: no se trata solo de oír música, sino de vivirla conscientemente como una experiencia que ancla al presente y genera gozo.

Experimentar de manera activa: escribir, improvisar o cantar son formas de expresión que permiten liberar emociones y explorar nuevas facetas personales. “Aquí, en musicoterapia, es como un psicólogo que está uno a uno contigo... solo que todo con música”, explica.

Curaduría musical consciente: elegir las melodías adecuadas puede convertirse en una estrategia para transitar entre emociones y fortalecer la salud emocional.

Una disciplina con impacto en organizaciones y personas

Compañías como Aguanta la Música están liderando esta apuesta en Colombia, ofreciendo experiencias interactivas tanto a nivel individual como en entornos organizacionales. El objetivo es claro: transformar vidas y abrir caminos hacia un crecimiento personal profundo, con la música como puente hacia el bienestar integral.

La musicoterapia, respaldada por la ciencia y guiada por profesionales, se consolida como un aliado transformador para quienes buscan equilibrio, creatividad y desarrollo humano.