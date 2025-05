Instituto Nacional de Salud desmiente rumores sobre casos de sarampión en Colombia

El Instituto Nacional de Salud (INS) aclaró este 31 de mayo de 2025 que no se ha confirmado ningún caso de sarampión en Colombia, pese a algunas versiones que circulan en medios de comunicación y redes sociales sobre una supuesta alerta sanitaria.

En un comunicado oficial, la entidad reiteró que la información difundida sobre un caso importado de sarampión no es verídica y no corresponde a los reportes oficiales ni a la situación epidemiológica actual del país.

Una delegada del INS señaló:

“El Instituto Nacional de Salud se permite aclarar que frente a algunas noticias que circulan en diferentes medios de comunicación sobre un caso de sarampión en Colombia, hasta la fecha no tenemos ningún caso confirmado de sarampión en nuestro país. Invitamos a la población y a la ciudadanía a que no compartan este tipo de desinformación, ya que puede generar zozobra e incertidumbre en noticias que posiblemente no tienen un sustento científico”.

Vigilancia activa y llamado a consultar fuentes oficiales

El Instituto Nacional de Salud recordó que mantiene una vigilancia activa y permanente sobre las enfermedades transmisibles, y cualquier novedad será comunicada de manera inmediata y transparente a través de sus canales institucionales.

“Ante cualquier novedad nos comunicaremos e informaremos de manera inmediata sobre este tipo de información en nuestros canales oficiales”, indicó la funcionaria del INS.

La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y sector salud a no replicar información no verificada y a consultar exclusivamente fuentes oficiales, ya que difundir datos falsos puede generar desinformación y alarmas innecesarias.