CANAL RCN
Salud y Bienestar

Investigación asocia la marihuana con defectos cromosómicos en los óvulos

El estudio reveló la asociación entre la concentración del THC en la maduración ovocitaria.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
05:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cientos de estudios se han encargado de investigar los efectos del cannabis sobre la salud de las personas a raíz del incremento en el uso de esta sustancia para su uso medicinal como recreativo. Por esto, una reciente investigación se encargó de medir el impacto sobre la salud reproductiva de las mujeres.

Prevención del suicidio: estrategias clave para salvar vidas, según psicólogos
RELACIONADO

Prevención del suicidio: estrategias clave para salvar vidas, según psicólogos

Impacto del cannabis sobre los óvulos

Según la investigación, publicada en el portal Nature Communications, se logró determinar que la marihuana puede dañar los óvulos no fertilizados por lo que los investigadores temen que dentro de sus efectos se pueda generar infertilidad, aborto espontáneo y algunos defectos genéticos en los bebés.

Dentro de sus conclusiones, la investigación demuestra efectos negativos en la maduración ovocitaria a raíz del impacto del THC en el ovocito humano. Por esto, se señala una evidencia contundente que deja en evidencia las afectaciones que esta sustancia puede generar sobre la fertilidad humana.

“Estos hallazgos subrayan la necesidad de una mayor concienciación y precaución entre las personas con ovarios, en particular entre aquellas que se someten a tratamientos de fertilidad”, se reza en la investigación.

Así mismo, se destaca la importancia de informar a las pacientes sobre los posibles riesgos que esta sustancia puede generar en las mujeres por lo que sugieren sentar bases para los organismos reguladores, las sociedades médicas profesionales y las sociedades de salud pública para que establezcan recomendaciones y directrices.

Especialistas sugieren trucos para lograr un sueño reparador en la noche
RELACIONADO

Especialistas sugieren trucos para lograr un sueño reparador en la noche

Niveles de THC más perjudiciales

Por medio del análisis de más de 100 muestras, el equipo determinó que las pacientes con mayores niveles de THC tienen una mayor tasa de maduración de ovocitos y un menor número de embriones con el número correcto de cromosomas.

“El hallazgo de que la exposición a niveles más altos de THC podría asociarse con un empeoramiento de la fertilidad y un aumento de las complicaciones reproductivas podría ayudar a los pacientes que no pueden abstenerse del cannabis a buscar una estrategia de reducción de daños”, afirmaron los especialistas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura

Cuidado personal

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?

Salud mental

Prevención del suicidio: estrategias clave para salvar vidas, según psicólogos

Otras Noticias

Reforma tributaria

Ley de financiamiento: riesgos que tendría la energía y sostenibilidad del país

La reforma tributaria genera preocupación por los posibles impactos negativos que tendría sobre la energía, la sostenibilidad y el bolsillo de los colombianos.

Bogotá

Todo listo para el terror y el origen del mal 2025 en Bogotá: fecha, lugar y precios

Bogotá vivirá el terror en 2025 con el evento El Origen del Mal en Mundo Aventura. Conozca aquí las fechas, el lugar y los precios confirmados para asistir.

Luis Suárez

Sigue en racha: Luis Javier Suárez celebró un nuevo gol con Sporting de Lisboa

Cartagena

Fiscalía mantiene en Cartagena el caso de Tatiana Hernández pese a solicitud de traslado

España

En imágenes: así fue la explosión registrada en un bar de Madrid que deja numerosos heridos