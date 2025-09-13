Investigación asocia la marihuana con defectos cromosómicos en los óvulos

Cientos de estudios se han encargado de investigar los efectos del cannabis sobre la salud de las personas a raíz del incremento en el uso de esta sustancia para su uso medicinal como recreativo. Por esto, una reciente investigación se encargó de medir el impacto sobre la salud reproductiva de las mujeres.

Impacto del cannabis sobre los óvulos

Según la investigación, publicada en el portal Nature Communications, se logró determinar que la marihuana puede dañar los óvulos no fertilizados por lo que los investigadores temen que dentro de sus efectos se pueda generar infertilidad, aborto espontáneo y algunos defectos genéticos en los bebés.

Dentro de sus conclusiones, la investigación demuestra efectos negativos en la maduración ovocitaria a raíz del impacto del THC en el ovocito humano. Por esto, se señala una evidencia contundente que deja en evidencia las afectaciones que esta sustancia puede generar sobre la fertilidad humana.

“Estos hallazgos subrayan la necesidad de una mayor concienciación y precaución entre las personas con ovarios, en particular entre aquellas que se someten a tratamientos de fertilidad”, se reza en la investigación.

Así mismo, se destaca la importancia de informar a las pacientes sobre los posibles riesgos que esta sustancia puede generar en las mujeres por lo que sugieren sentar bases para los organismos reguladores, las sociedades médicas profesionales y las sociedades de salud pública para que establezcan recomendaciones y directrices.

Niveles de THC más perjudiciales

Por medio del análisis de más de 100 muestras, el equipo determinó que las pacientes con mayores niveles de THC tienen una mayor tasa de maduración de ovocitos y un menor número de embriones con el número correcto de cromosomas.

“El hallazgo de que la exposición a niveles más altos de THC podría asociarse con un empeoramiento de la fertilidad y un aumento de las complicaciones reproductivas podría ayudar a los pacientes que no pueden abstenerse del cannabis a buscar una estrategia de reducción de daños”, afirmaron los especialistas.