Inmueble vinculado a Pablo Escobar es demolido en Medellín: promovía el consumo y el narco turismo

En el barrio El Diamante N.° 2, de la comuna 14 (El Poblado), de Medellín inició la demolición de un inmueble históricamente vinculado con Pablo Escobar.

Ubicado en un terreno de 1.854 metros cuadrados, fue adquirido en 1979 por Victoria Eugenia Henao, esposa del máximo líder del cártel de Medellín.

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El predio quedó bajo medida cautelar de la Fiscalía en 2004 y pasó a manos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en 2018.

Sin embargo, al encontrarse en estado de abandono, las autoridades denuncian que ha venido siendo utilizado para el consumo de estupefacientes y licor, presuntos rituales satánicos, actos sexuales y como punto de referencia en actividades relacionadas con el narco turismo en la ciudad.

Autoridades adviertenque en la ciudad no hay cabida para la apología al delito

Iniciado el proceso de demolición, Manuel Villa, alcalde encargado de Medellín, advirtió que en la ciudad "no tiene cabida para nada el que le haga apología al delito, el que glorifique a los criminales o que convierta el narcotráfico o la violencia en referentes”.

Lina María Echeverry, habitante del sector, celebró la iniciativa e indicó que "la seguridad de todo el sector había empeorado y, ahora, que van a demoler la casa, la verdad es que todos estamos muy felices".

El Distrito consiguió el aval para la intervención del predio en conversaciones con la SAE, argumentando que “busca recuperar el significado de" sus espacios. En palabras de Villa:

“Medellín no puede seguir permitiendo que lugares relacionados con el pasado criminal sean utilizados para promover el narcoturismo o actividades que deterioran la convivencia. La ciudad se construye desde la legalidad, el respeto por los ciudadanos y la recuperación del territorio. Aquí no se glorifica a los delincuentes, se protege a la comunidad”.