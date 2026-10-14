CANAL RCN
Colombia

Inmueble vinculado a Pablo Escobar es demolido en Medellín: promovía el consumo y el narco turismo

De acuerdo con las autoridades, también se realizaban rituales satánicos y actos sexuales en su interior.

Foto: Alcaldía de Medellín
Foto: Alcaldía de Medellín

Jorge Leonardo Alzate

octubre 14 de 2026
04:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el barrio El Diamante N.° 2, de la comuna 14 (El Poblado), de Medellín inició la demolición de un inmueble históricamente vinculado con Pablo Escobar.

Ubicado en un terreno de 1.854 metros cuadrados, fue adquirido en 1979 por Victoria Eugenia Henao, esposa del máximo líder del cártel de Medellín.

Terminó con una aguja en el corazón por presunta mala praxis en el odontólogo
RELACIONADO

Terminó con una aguja en el corazón por presunta mala praxis en el odontólogo

El predio quedó bajo medida cautelar de la Fiscalía en 2004 y pasó a manos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en 2018.

Sin embargo, al encontrarse en estado de abandono, las autoridades denuncian que ha venido siendo utilizado para el consumo de estupefacientes y licor, presuntos rituales satánicos, actos sexuales y como punto de referencia en actividades relacionadas con el narco turismo en la ciudad.

Autoridades adviertenque en la ciudad no hay cabida para la apología al delito

Iniciado el proceso de demolición, Manuel Villa, alcalde encargado de Medellín, advirtió que en la ciudad "no tiene cabida para nada el que le haga apología al delito, el que glorifique a los criminales o que convierta el narcotráfico o la violencia en referentes”.

Lina María Echeverry, habitante del sector, celebró la iniciativa e indicó que "la seguridad de todo el sector había empeorado y, ahora, que van a demoler la casa, la verdad es que todos estamos muy felices".

Capturan en Medellín a alias Gemelo, cabecilla narco de Costa Rica buscado por Interpol
RELACIONADO

Capturan en Medellín a alias Gemelo, cabecilla narco de Costa Rica buscado por Interpol

El Distrito consiguió el aval para la intervención del predio en conversaciones con la SAE, argumentando que “busca recuperar el significado de" sus espacios. En palabras de Villa:

“Medellín no puede seguir permitiendo que lugares relacionados con el pasado criminal sean utilizados para promover el narcoturismo o actividades que deterioran la convivencia. La ciudad se construye desde la legalidad, el respeto por los ciudadanos y la recuperación del territorio. Aquí no se glorifica a los delincuentes, se protege a la comunidad”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Video | Dos presuntos habitantes de calle fueron arrastrados por una fuerte corriente de un canal en Bogotá

Inseguridad

Video | Motociclista lanzó una enorme piedra contra un bus del MIO en Cali destruyendo su vidrio trasero

Artistas

Reconocido acordeonero de Colombia murió en trágico accidente de tránsito

Otras Noticias

Astrología

"Le piden la renuncia": Mhoni Vidente hizo sorprendente predicción sobre un presidente

La famosa vidente volvió a leer sus cartas en vivo. ¿Qué fue lo que dijo?

Salario mínimo

Salario mínimo en 2027: Lo que quedará neto al mes tras descuentos de salud y pensión

Estos son los cálculos de cuánto aumentaría el ingreso mensual bajo tres posibles escenarios para 2027.

Millonarios

¿Por qué no se avisó la cancelación con tiempo? Esto respondió el presidente de Millonarios

Nicolás Maduro

Citan a Nicolás Maduro para comparecer por los nuevos cargos relacionados a torturas

Enfermedades

Cáncer de pulmón: los silenciosos síntomas que podrían indicar la presencia de esta enfermedad