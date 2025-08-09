Invima alerta por la venta fraudulenta de popular medicamento para la acidez estomacal

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 266-2025 tras detectar la comercialización de dos lotes de omeprazol que carecen de registro sanitario. Los productos señalados son Omeprazole Delayed-Release Capsules USP 40 mg (lote LK9006) y Omeprazole Delayed-Release Capsules USP 20 mg (lote LH9585), ambos con fecha de vencimiento en abril de 2026.

La autoridad sanitaria advirtió que estas presentaciones se consideran fraudulentas, ya que no cuentan con el registro sanitario obligatorio en Colombia, lo cual convierte su distribución y venta en una actividad ilegal, conforme al Decreto 677 de 1995.

Riesgos para la salud asociados al consumo del omeprazol fraudulento

El Invima informó que la ingesta de estos medicamentos representa serios riesgos para la salud de los consumidores. Entre los efectos adversos reportados se incluyen insomnio, pesadillas, agitación, fatiga, retención de líquidos, edemas, reacciones de hipersensibilidad y trastornos dermatológicos. Además, existe la posibilidad de daños en órganos vitales como el corazón, los riñones y el hígado.

Pharmalab PHL, importador autorizado en Colombia, y Sandoz GmbH, titular del registro sanitario del omeprazol, aclararon que no han distribuido dichos lotes en el país, lo que confirma la existencia de una situación de fraude farmacéutico.

El omeprazol es un medicamento muy conocido porque se utiliza principalmente para tratar la acidez estomacal y el reflujo gástrico, problemas comunes que causan ardor en la boca del estómago o sensación de quemazón en el pecho. También se receta para proteger el estómago en personas que toman medicamentos fuertes, como los antiinflamatorios, y para ayudar a la recuperación de úlceras.

Recomendaciones para la ciudadanía

RELACIONADO Invima detecta falsificación de reconocido producto efervescente para la indigestión

El Invima recomendó a los consumidores no adquirir ni consumir los lotes fraudulentos identificados. En caso de haber iniciado su consumo, se debe suspender de inmediato y reportar cualquier reacción adversa a través de los canales oficiales de farmacovigilancia.

Referencia del omeprazol fraudulento

Asimismo, se recordó la importancia de verificar siempre el registro sanitario de los medicamentos antes de su compra. Esta validación se puede realizar en el Consultorio de Registros Sanitarios disponible en la página oficial del Invima (www.invima.gov.co).