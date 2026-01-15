¿Deudas a cambio de likes?: uno de cada cinco jóvenes se ha endeudado para aparentar en redes

El uso de redes sociales se ha convertido casi que en una herramienta indispensable de trabajo en distintos sectores de la sociedad y economía por lo que hoy en día es usual que muchas de las labores, dentro de una empresa, estén enfocadas principalmente a su uso.

No obstante, investigadores han alertado sobre los riesgos de estas ya que, en las poblaciones más jóvenes, han logrado tener una incidencia personal e incluso están redefiniendo la identidad de los usuarios.

Deudas a cambio de likes en redes sociales

Una reciente investigación, hecha por la Universidad Manuela Beltrán, revela que el uso de redes sociales como Instagram y TikTok está llevando a muchos jóvenes a endeudarse para encajar. Expertos advierten que estas plataformas están redefiniendo la identidad y convirtiendo la apariencia de éxito en un valor social, con posibles consecuencias para la salud mental y económica.

Según el estudio, el 40,9 % de los encuestados considera que la mayoría de las personas gasta más de lo que puede solo para mostrar que le va bien, mientras que otro 18,2 % señala que esa presión proviene directamente del entorno cercano, amigos, familia, o de lo que se observa en redes sociales, donde el éxito se mide en visibilidad y aprobación.

Aunque el 78,8 % asegura no haberse endeudado por aparentar, un 12,1 % admite haberlo hecho una sola vez y un 9,1 % varias veces, lo que deja un 21,2 % de personas que han recurrido al endeudamiento para comprar ropa, regalos o experiencias pensadas más para mostrarse que para disfrutarse.

Vidas con filtros y comparación constante

“La vida cotidiana se convirtió en un contenido visible y evaluable. En plataformas como Instagram o TikTok, las personas seleccionan y editan sus experiencias para mostrar una versión idealizada de sí mismas”, explica Luis Barragán, sociólogo de la Universidad Manuela Beltrán.

Así mismo, el experto señaló que hoy en día el estatus social se está midiendo por señales visibles de productos que se consumen o los lugares que se frecuentan.

El estudio también revela que solo el 31,8 % de las personas planifica con claridad su presupuesto, mientras que la mayoría improvisa o tiene apenas una idea general de cuánto puede gastar. Para los investigadores, este dato refuerza que muchas decisiones económicas se toman desde la emoción y la presión social, más que desde la planificación consciente.

De esta manera, el endeudamiento pasa a ser una herramienta para sostener una imagen social aceptable, especialmente en jóvenes que buscan reconocimiento en dichos entornos. Sin embargo, esta lógica de validación social puede tener serias afectaciones sobre la salud mental de los internautas.

“Este endeudamiento por apariencia afecta tanto la salud económica como la salud mental. Además, debilita la confianza y el apoyo mutuo, porque muchas personas que aparentan bienestar en redes sociales viven dificultades en privado que se ocultan en público”, advierte el sociólogo.