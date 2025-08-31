La dolorosa razón por la que seis de cada 10 personas no esperan con ilusión su vejez

El reloj demográfico avanza, pero la percepción social sobre el envejecimiento se mantiene prácticamente congelada. Así lo confirma una encuesta realizada por la firma Ipsos en 32 países, que concluye que la vejez comienza, en promedio, a los 66 años.

El estudio, que consultó a 23.745 personas en enero y febrero de este año, evidencia un contraste llamativo, y que mientras los mayores de 65 representan apenas una fracción de la población en varios países, los ciudadanos tienden a sobrestimar su número.

Más allá de las estadísticas, el sondeo revela un estado de ánimo colectivo frente al futuro: el 57% de los encuestados aseguró que no espera con ilusión la vejez, frente a un 38% que sí la ve como una etapa deseable.

¿Cuánto tiempo promedio proyectan vivir las personas?

El tiempo que se proyecta vivir en esa fase también varía según la región. En promedio, las personas creen que disfrutarán de unos 12 años de vejez, con la expectativa de vida situada en los 78 años.

El estudio también deja ver cómo se conciben las “etapas doradas” de la vida. Entre los 28 y 35 años se ubica la franja más valorada, cuando se cree que deben alcanzarse los hitos más importantes: matrimonio, compra de vivienda e hijos.

En contraste, la etapa de la vejez se asocia más con los límites que con las oportunidades.

¿Por qué las personas tienen miedo de llegar a la vejez?

Los resultados de Ipsos muestran que la vejez sigue cargada de estereotipos y temores, pero también de esperanzas que varían según cultura, nivel económico y contexto social.

En un planeta que envejece a pasos agigantados, lo que no cambia es la percepción global: a los 66 años, la mayoría cree que comienza la última etapa de la vida, aunque más de la mitad preferiría no pensar demasiado en ese momento.