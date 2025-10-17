CANAL RCN
Salud y Bienestar

La importancia de consumir magnesio antes de dormir, según expertos

Es importante consultar con un profesional de la salud para conocer la dosis adecuada a la hora de consumir magnesio.

Magnesio para dormir
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
06:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Le contamos cuáles son los beneficios de consumir magnesio a la hora de dormir y algunas recomendaciones.

Estas son las posturas menos recomendadas para dormir, según quiropráctico
RELACIONADO

Estas son las posturas menos recomendadas para dormir, según quiropráctico

¿Qué es el magnesio?

El magnesio es un mineral esencial para la salud humana, pues de alguna manera, participa en más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo. De hecho, es muy importante para el funcionamiento de los músculos y nervios, la regulación del ritmo cardiaco y la formación de huesos fuertes.

De igual manera, el cuerpo lo utiliza para mantener los niveles de azúcar en la sangre y la presión arterial.

¿Por qué las personas utilizan el celular en silencio al dormir? Esto dicen los expertos
RELACIONADO

¿Por qué las personas utilizan el celular en silencio al dormir? Esto dicen los expertos

Beneficios del magnesio a la hora de dormir

Según una investigación de National Geographic, el magnesio se asocia con un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, migrañas y accidentes cerebrovasculares.

Aunque la deficiencia de magnesio puede relacionarse con una menor calidad del sueño y dificultades para dormir, la evidencia científica sobre la eficacia de los suplementos sigue siendo limitada.

El doctor Muhammad A. Rishi, profesor de medicina en la Universidad de Indiana, explicó a NatGeo que los estudios más sólidos suelen contar con pocos participantes y muestran solo mejoras leves, por ejemplo, conciliar el sueño unos minutos antes, pero sin prolongar de forma significativa el tiempo total de descanso.

Por esta razón, los especialistas coinciden en que el magnesio puede ser beneficioso en casos puntuales, especialmente cuando el insomnio está asociado a un cuadro leve de ansiedad. Sin embargo, advierten que no debe considerarse un somnífero de uso general.

La fruta rica en magnesio que mejora la calidad del sueño y favorece el descanso
RELACIONADO

La fruta rica en magnesio que mejora la calidad del sueño y favorece el descanso

Recomendaciones para el consumo de magnesio

Los expertos aconsejan conocer las distintas presentaciones disponibles y comenzar con dosis bajas, incrementándolas gradualmente según la tolerancia de cada persona.

Asimismo, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de incorporar suplementos, en especial si se están tomando medicamentos antihipertensivos u otros tratamientos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos

Hogar

¿Qué significa no querer recibir visitas en casa? Esto dice la psicología

Salud mental

Efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, según una psicóloga infantil

Otras Noticias

Viral

“La trataron de vejete”: hija de la actriz Judy Henríquez denuncia malos tratos hacia su madre

La hija de la reconocida actriz hizo pública la denuncia en contra de una agencia de casting que se habría referido de manera despectiva hacia su madre.

Atlántico

Desarticulan célula de ‘Los Costeños’ dedicada a la extorsión en Soledad

Los capturados estaban encargados de extorsionar a comerciantes locales, distribuir panfletos intimidatorios y ejecutar ataques contra negocios que se negaban a pagar las exigencias económicas.

Artistas

La nueva faceta de Eduardo Luis que sorprendió a sus seguidores: “Así soy”

Trabajo

Dan a conocer cuánto gana una azafata en Colombia: horarios, funciones y método de trabajo

Viral

Falleció criador de gallos tras ser atacado por uno de sus animales