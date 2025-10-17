La importancia de consumir magnesio antes de dormir, según expertos

Le contamos cuáles son los beneficios de consumir magnesio a la hora de dormir y algunas recomendaciones.

¿Qué es el magnesio?

El magnesio es un mineral esencial para la salud humana, pues de alguna manera, participa en más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo. De hecho, es muy importante para el funcionamiento de los músculos y nervios, la regulación del ritmo cardiaco y la formación de huesos fuertes.

De igual manera, el cuerpo lo utiliza para mantener los niveles de azúcar en la sangre y la presión arterial.

Beneficios del magnesio a la hora de dormir

Según una investigación de National Geographic, el magnesio se asocia con un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, migrañas y accidentes cerebrovasculares.

Aunque la deficiencia de magnesio puede relacionarse con una menor calidad del sueño y dificultades para dormir, la evidencia científica sobre la eficacia de los suplementos sigue siendo limitada.

El doctor Muhammad A. Rishi, profesor de medicina en la Universidad de Indiana, explicó a NatGeo que los estudios más sólidos suelen contar con pocos participantes y muestran solo mejoras leves, por ejemplo, conciliar el sueño unos minutos antes, pero sin prolongar de forma significativa el tiempo total de descanso.

Por esta razón, los especialistas coinciden en que el magnesio puede ser beneficioso en casos puntuales, especialmente cuando el insomnio está asociado a un cuadro leve de ansiedad. Sin embargo, advierten que no debe considerarse un somnífero de uso general.

Recomendaciones para el consumo de magnesio

Los expertos aconsejan conocer las distintas presentaciones disponibles y comenzar con dosis bajas, incrementándolas gradualmente según la tolerancia de cada persona.

Asimismo, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de incorporar suplementos, en especial si se están tomando medicamentos antihipertensivos u otros tratamientos.