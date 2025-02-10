CANAL RCN
Salud y Bienestar

Estas son las posturas menos recomendadas para dormir, según quiropráctico

El especialista reveló algunas de las peores posiciones para el cuerpo a la hora de descansar.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
03:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Dormir ha sido considerado como uno de los mayores placeres para las personas por lo que especialistas han revelado la importancia de un buen sueño para reparar el cuerpo por medio del descanso.

Aunque hay varias formas de acostarse a dormir, durante la noche, no todas serían del todo beneficiosas para el cuerpo, los huesos, las articulaciones y la musculatura. Por esto, un quiropráctico compartió, por medio de sus redes sociales, algunas de las posiciones que definitivamente se deben corregir.

¿El abuso de medicamentos puede dañar el hígado y los riñones de forma crónica?
RELACIONADO

¿El abuso de medicamentos puede dañar el hígado y los riñones de forma crónica?

Posiciones que se deben evitar al dormir

Según Francesc Moreno, quiropráctico y terapeuta especialista en Barcelona, algunas posturas a la hora de dormir pueden afectar, de manera importante, varias zonas del cuerpo y algunos procesos como la respiración. Algunas de estas son:

Dormir boca abajo

Aunque es una de las más comunes, dormir boca abajo tiene serias repercusiones sobre la columna vertebral ya que se puede generar tendinitis, dolor cervical o lumbar. Así mismo, está relacionado con la rigidez lumbar, presión sobre la caja torácica y compresión sobre las arterias que pueden llevar a generar sensación de hormigueo.

Dormir sobre tres almohadas

Según el especialista, dormir con la cabeza sobre más de una almohada es sumamente perjudicial para la salud de las personas ya que se pueden aumentar los riesgos de que la columna vertebral pueda desalinearse. Así mismo, se puede generar tensión en el cuello y la espalda.

¿Cómo fortalecer las rodillas para evitar malestares en el futuro?
RELACIONADO

¿Cómo fortalecer las rodillas para evitar malestares en el futuro?

Decúbito lateral o de lado

Cuando el cuerpo reposa sobre las extremidades se pueden presionar los nervios y se causa estrés en los músculos del brazo. No es una postura recomendada para aquellas personas que han sufrido accidentes en algunos de sus hombros.

Dormir sin almohada

Esta posición favorece la aparición del reflujo. Así mismo, favorece los ronquidos, la apnea del sueño, mientras que, por la gravedad, la lengua se desplaza a la parte posterior de la faringe generando una obstrucción de las vías aéreas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes

EPS

¿Quién responde por la crisis hospitalaria que provoca la millonaria deuda de la Nueva EPS?

Enfermedades

¿El abuso de medicamentos puede dañar el hígado y los riñones de forma crónica?

Otras Noticias

Gaza

Cancillería aún no define cómo traerá a las colombianas detenidas en flotilla de ayuda para Gaza: relaciones con Israel están rotas

El país, según expertos, está en condición de vulnerabilidad al no tener una línea de comunicación directa con el Gobierno de Netanyahu.

Fútbol internacional

Al igual que Falcao: ¡Colombiano firmó contrato y jugará con el Manchester United!

Cristian Orozco firmó contrato con el Manchester United y llegará al club inglés en 2026, siguiendo los pasos de Falcao García.

Gaza

Alto funcionario de Francia considera que Hamás debería aceptar su rendición

Artistas

Actor colombiano preocupa a sus fans tras revelar difícil situación que vive en México

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 2 de octubre de 2025