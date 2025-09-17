¿Por qué las personas utilizan el celular en silencio al dormir? Esto dicen los expertos

Hay muchas personas que optan tener el celular en silencio, ya que es una manera de tener el control sobre el dispositivo.

¿Por qué las personas colocan el celular en "silencio"?

Según una investigación, llamada de Journal of Neuroscience, asegura que colocar el celular el silencio es un modo de autorregulación y autocontrol.

Algunos expertos en psicología coincidieron en que esa actitud está relacionado con el espacio personal y por eso, optan por silenciar el dispositivo móvil con el fin de evitar la contaminación sonora.

Las señales neuronales comienzan a dispararse, creando sentimientos de incomodidad, irritabilidad y ansiedad, afirmó la investigación.

Principales características por las que se deja el celular en "silencio"

Sobrecarga de información: Muchas de las personas dejan de lado este dispositivo debido la saturación de información, lo cual puede generar ansiedad y estrés. Evitar distracciones: Las personas colocan este modo "silencio" para concentrarse en las labores del trabajo u otros quehaceres diarios. Controlar el tiempo: Las personas que quieren utilizar menos el teléfono lo ponen en silencio para no estar pendientes de cualquier alerta o notificación recibida por el dispositivo. Bienestar personal: De alguna manera, reduce la ansiedad causada por las notificaciones.

¿Por qué las personas utilizan el modo "silencio" para dormir?

Muchas personas optan por poner su celular en modo silencio como una forma de cuidar su bienestar. Las personas utilizan el modo “silencio” para dormir porque buscan descansar sin interrupciones.

Las notificaciones, llamadas o alertas pueden cortar el sueño profundo, lo que afecta la calidad del descanso y genera cansancio al día siguiente.

Al activar esta función, logran un ambiente más tranquilo, reducen la ansiedad de estar pendientes del celular y protegen su salud, ya que un sueño continuo y reparador es clave para el bienestar físico y mental.