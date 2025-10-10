Despido por enfermedad: ¿Cuándo una empresa puede hacerlo sin violar la ley?

Los despidos en el trabajo por una enfermedad son ilegales. Sin embargo, hay unas condiciones especiales que lo permiten.

Y es que según el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en su numeral 15:

“La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días”, puede constituir una justa causa de terminación del contrato laboral.

No obstante, esta facultad no opera de forma automática ni arbitraria, pues para que el despido sea válido debe obtenerse autorización previa del Ministerio de Trabajo, precisamente para evitar vulneraciones al derecho laboral del trabajador.

¿Cuándo procede legalmente el despido por enfermedad?

Para que una empresa pueda despedir a un empleado por enfermedad bajo esta causal se deben cumplir requisitos estrictos:

El trabajador debe haber estado incapacitado por más de 180 días y existir dictamen médico que confirme que la recuperación no es factible en el corto plazo, o que no puede desempeñar su cargo.

El empleador debe solicitar autorización al Ministerio del Trabajo antes de proceder.

Debe demostrarse que no es viable reubicar al trabajador en un puesto compatible con su condición.

Es obligatorio liquidar todas las prestaciones sociales, indemnizaciones y salarios pendientes.

Si no se cumple el trámite formal de autorización, el despido puede considerarse discriminatorio, ineficaz o inconstitucional.

La Corte Constitucional es clara con ese tema, pues despedir a un trabajador enfermo sin la autorización del Ministerio del Trabajo viola la estabilidad laboral reforzada y es inconstitucional.

Si queda demostrado que existió desvinculación sin cumplir ese paso, la carga probatoria recae sobre el empleador para desvirtuar la idea de que el despido se hizo por la condición de salud.

Límites y prohibiciones: lo que nunca se puede hacer

Aunque la ley contempla esta causal de despido, hay límites claros:

No se puede despedir a un trabajador simplemente porque está enfermo o tiene una incapacidad temporal.

Mientras el trabajador goce del fuero de salud (protección jurídica especial por su condición médica), no se le puede despedir sin autorización.

No es admisible usar la enfermedad como excusa si el empleador conocía el diagnóstico y no adaptó el puesto de trabajo o buscó alternativas.

Adicionalmente, la ley laboral exige avisar al trabajador con 15 días de antelación cuando se base el despido en causales 9 a 15 del artículo 62. Si no se notifica debidamente, el trabajador puede reclamar indemnización por despido injusto.