Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol

A lo largo de los años se han abierto fuertes debates sobre los efectos negativos que los alimentos ultraprocesados tienen en la salud de las personas.

Sin embargo, la composición de la mayoría de los alimentos ha generado grandes debates, entre la comunidad científica, sobre sus posibles impactos en el colesterol de las personas.

Colesterol alto

El colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre y que el cuerpo necesita para formar células saludables. No obstante, los niveles altos de colesterol pueden aumentar el riesgo de una enfermedad cardíaca.

La doctora Sarah Berry, científica y profesora de nutrición en el King’s College de Londres, para el podcast Zoe de YouTube, compartió algunos de sus análisis más recientes que realizó en diferentes conferencias globales sobre la influencia negativa de los alimentos ultraprocesados para la salud.

Alimentos para controlar el colesterol alto

Aunque recalcó que las personas deben examinar los tipos de grasa que consumen, hizo especial énfasis en que no se puede llevar a cabo una eliminación completa de estas. Algunas de las grasas más recomendadas provienen de frutos secos y semillas ya que estos reducen los niveles del colesterol en un 10% al sustituir las grasas perjudiciales.

"Hay muchas cosas que se pueden hacer. La buena noticia es que existe mucha evidencia que demuestra lo beneficiosa que puede ser la dieta para reducir el colesterol y los niveles de LDL (colesterol malo). Así que, para empezar, pensaría en el tipo de grasa que consumimos. Y aquí es donde recomiendo a cualquiera que tenga colesterol alto que cambie a una dieta baja en grasas".

Por este motivo, la especialista sugirió agregar frutos secos a la dieta diaria de las personas para lograr reducir el colesterol y prevenir algunas de las afecciones más complejas como la enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, diabetes, hipotiroidismo, lupus, sobrepeso, obesidad, entre otras.