La crisis del sistema de salud colombiano se profundiza con la reciente revelación de los laboratorios sobre las deudas acumuladas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Laboratorios denuncian deudas por 4.2 billones de pesos de las EPS

Según los informes, las EPS adeudan más de 4.2 billones de pesos a los laboratorios, una cifra alarmante que pone en riesgo la continuidad de los servicios y tratamientos médicos en el país.

La Nueva EPS se encuentra en el centro de esta tormenta financiera, acumulando una deuda de 9.3 billones de pesos con el sistema de salud.

Esta situación no solo afecta a los laboratorios, sino que tiene un impacto directo en la calidad y accesibilidad de los servicios médicos para los colombianos.

Los laboratorios han alzado su voz de alarma, señalando que la falta de pago está empeorando progresivamente. "La situación cada vez es peor", afirman representantes del sector, destacando que el desfinanciamiento tiene consecuencias graves: "Cuando hay desfinanciamiento, los tratamientos llegan tarde y el acceso se complica".

Mientras tanto, los pacientes se encuentran en medio de esta crisis, clamando por atención y soluciones concretas. La incertidumbre sobre la continuidad de sus tratamientos y el acceso a medicamentos necesarios genera una creciente preocupación entre la población.

El gremio de los laboratorios ha propuesto una medida para mitigar la crisis: un aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que representa los costos de atención en salud.

Esta propuesta busca inyectar más recursos al sistema para garantizar la sostenibilidad financiera y la calidad de los servicios.

La cartera vencida del sistema de salud con los laboratorios ya suma 1.49 billones de pesos, una cifra que refleja la magnitud del problema y la urgencia de tomar medidas correctivas.

Esta situación no solo pone en riesgo la estabilidad financiera de los laboratorios, sino que también amenaza la capacidad del sistema para responder a las necesidades de salud de la población.

“Hoy el sistema de salud ha cambiado, pero la UPC no ha cambiado. La Nueva EPS es un poco ancla del sistema y cualquier situación que gire alrededor de ella afecta no a la Nueva EPS y a sus usuarios, sino adicionalmente a toda la cadena”, aseguró Ignacio Gaitán, presidente de Afidro.