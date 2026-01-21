Revelan las clínicas que más crecieron gracias a la tecnología en 2025: este es el listado

Pese a que el año 2025 representó un punto crítico para el sistema de salud en Colombia, marcado por presión financiera, ajustes administrativos y una fuerte contracción de la red física, según un estudio de COCO Tecnologías, se gestionaron cerca de 15 millones de citas médicas a través de la plataforma, lo que significó un crecimiento del 33 % frente a las cifras de 2024.

El volumen de citas procesadas por medios digitales creció un 24 % interanual, demostrando cómo la inteligencia artificial logró absorber la demanda que la red física no pudo gestionar por canales tradicionales. Para la compañía, este cambio marcó un punto de quiebre en la relación entre los usuarios y el sistema de salud.

“El 2025 demostró que la IA dejó de ser una alternativa para convertirse en el eje de la soberanía del paciente. Los colombianos rompieron la barrera del miedo a la tecnología y el sistema aprendió que la IA es el único mecanismo capaz de ofrecer una respuesta inmediata (2 a 4 minutos) y disponible 24/7 frente a un volumen masivo, algo que el modelo de call center (con esperas de 15 minutos) ya no puede soportar financiera ni operativamente”, explica Robert Parada, CEO de COCO Tecnologías.

De acuerdo con el análisis, las instituciones colombianas que usaron la plataforma COCO pudieron recuperar más de $25.000 millones de pesos en capacidad instalada que antes se desperdiciaban por procesos manuales. Esto se debió a la automatización de confirmaciones, recordatorios y reprogramaciones, lo que permitió reducir las citas perdidas en un 45 %, bajando la inasistencia promedio del 19 % al 5 %. Además, en los meses de cierre del año, varios centros de alta demanda alcanzaron niveles de 100 % de autogestión.

Clínicas que más crecieron en 2025 gracias a la tecnología

Al cierre de 2025, el uso de esta herramienta inteligente liberó más de 360.000 horas médicas, tiempo que antes se perdía en procesos y hoy se dedica a atender personas, facilitando que 1.440.000 ciudadanos adicionales recibieran atención oportuna sin la necesidad de construir nueva infraestructura física. En el caso de centros especializados, los indicadores de eficiencia se mantuvieron sobre el 95 %, incluso en periodos superiores a las 1.3 millones de citas anuales en redes como Comfama y Coopsana, IPS que atienden población de la EPS SURA.

El informe también evidenció un fenómeno de migración hacia instituciones de alta complejidad y redes regionales, las cuales registraron los incrementos más significativos en su capacidad operativa. Estas organizaciones lograron escalar su atención para responder a una demanda creciente, manteniendo niveles de eficiencia históricamente altos. De acuerdo con la radiografía de la Red COCO, las instituciones con mayor crecimiento fueron el Hospital Regional ESE San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, con un incremento del 90 % y una eficiencia de la IA sostenida en el 97 %; seguido por el Hospital Psiquiátrico del Valle, con un crecimiento superior al 78 %, y la Clínica de la Mujer, con un aumento del 76 %.

Sin embargo, el análisis también resalta que los hospitales públicos fueron los más afectados, pues, debido a los retrasos en los pagos por parte de algunas EPS y del Gobierno Nacional, muchas Empresas Sociales del Estado (ESE) enfrentaron dificultades financieras que les impidieron cumplir con el pago de nómina y de proveedores tecnológicos.

Situación que provocó que el acceso a herramientas de inteligencia artificial dejara de ser una prioridad, ampliando la brecha frente al sector privado, que sí logró capturar eficiencias operativas mediante el uso de tecnología.

“Es triste que un Gobierno que afirma apoyar a los más necesitados hoy limite, en la práctica, el uso de IA que podría garantizar un acceso oportuno a los servicios de salud”, afirmó Robert Parada, CEO de COCO Tecnologías.

Por otro lado, Bogotá fue el líder en crecimiento de eficiencia, con un alza del 16,0 % en su volumen de atención, impulsado por el Hospital Universitario Nacional (HUN), Maple Respiratory, Urobosque y centros de diagnóstico. Además, Antioquia se destacó como el departamento con mayor soberanía digital con un crecimiento del 8,7 % en las citas gestionadas. Por su parte, Santander mostró avances del 5,8 % con la Clínica La Riviera, el Hospital Universitario de Santander (HUS) y centros de ayudas diagnósticas.

El directivo de COCO Tecnologías concluye que el balance de 2025 demuestra que la IA evitó el colapso administrativo del sistema de salud colombiano en un año de demanda récord, y que es posible escalar sin sacrificar humanidad.

“La tecnología logró democratizar el acceso, permitiendo que las instituciones escalen su capacidad operativa con una precisión similar a la de una transacción bancaria, liberando las agendas de médicos y especialistas para centrar su atención en el paciente”, afirma.