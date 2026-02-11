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Alias ‘Joel Piraña’ y ‘Rulay’ de La Nueva Generación del Freseo fueron capturados: aterrorizaban a comerciantes en Barranquilla

Aunque operaban en Atlántico, las autoridades concretaron su captura en la capital vallecaucana.

Foto: @ABDELAESPRIELLA / X
Foto: @ABDELAESPRIELLA / X

Jorge Leonardo Alzate

noviembre 02 de 2026
02:37 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella informó en las primeras horas del lunes 2 de noviembre que, en medio de una operación realizada por integrantes de la Policía en Cali, Valle del Cauca, fueron capturados alias Joel Piraña y alias Rulay, segundo cabecilla y coordinador de sicarios, respectivamente, de la estructura criminal conocida como La Nueva Generación del Freseo.

Aunque su captura se concretó en la capital vallecaucana, ambos, eran responsables de intimidar y atentar contra empresarios y comerciantes de Barranquilla y Soledad, en el departamento de Atlántico. Además, según el mandatario:

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“Alias ‘Joel Piraña’, con más de diez años de trayectoria criminal, era el principal enlace de alias ‘El Menor’, máximo cabecilla de esa estructura. Coordinaba homicidios selectivos, extorsiones y actividades relacionadas con el narcotráfico, además del recaudo y administración de rentas ilícitas”.

Presidente destacó la afectación al Grupo de Delincuencia Común (GDSO) Nueva Generación del Freseo:

De la Espriella destacó la labor adelantada por las autoridades que, en sus palabras, golpea “la línea de mando de esa organización” y debilita “su capacidad para ordenar asesinatos, extorsionar a los ciudadanos y expandir sus actividades criminales en el Caribe colombiano”.

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Se cree que los capturados también habrían estado participando de la expansión territorial de la estructura en toda el área Metropolitana de Barranquilla. Al dar a conocer los resultados de la operación, el presidente envió un mensaje a los demás integrantes del Grupo de Delincuencia Común (GDSO):

“¡Que les quede absolutamente claro a todos los criminales: no importa dónde se escondan, los vamos a encontrar y a llevar ante la justicia! ¡El que la hace, la paga! ¡En Colombia no habrá territorios vedados para la fuerza pública!”.

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