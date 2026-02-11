Alias ‘Joel Piraña’ y ‘Rulay’ de La Nueva Generación del Freseo fueron capturados: aterrorizaban a comerciantes en Barranquilla

El presidente Abelardo de la Espriella informó en las primeras horas del lunes 2 de noviembre que, en medio de una operación realizada por integrantes de la Policía en Cali, Valle del Cauca, fueron capturados alias Joel Piraña y alias Rulay, segundo cabecilla y coordinador de sicarios, respectivamente, de la estructura criminal conocida como La Nueva Generación del Freseo.

Aunque su captura se concretó en la capital vallecaucana, ambos, eran responsables de intimidar y atentar contra empresarios y comerciantes de Barranquilla y Soledad, en el departamento de Atlántico. Además, según el mandatario:

“Alias ‘Joel Piraña’, con más de diez años de trayectoria criminal, era el principal enlace de alias ‘El Menor’, máximo cabecilla de esa estructura. Coordinaba homicidios selectivos, extorsiones y actividades relacionadas con el narcotráfico, además del recaudo y administración de rentas ilícitas”.

Presidente destacó la afectación al Grupo de Delincuencia Común (GDSO) Nueva Generación del Freseo:

De la Espriella destacó la labor adelantada por las autoridades que, en sus palabras, golpea “la línea de mando de esa organización” y debilita “su capacidad para ordenar asesinatos, extorsionar a los ciudadanos y expandir sus actividades criminales en el Caribe colombiano”.

Se cree que los capturados también habrían estado participando de la expansión territorial de la estructura en toda el área Metropolitana de Barranquilla. Al dar a conocer los resultados de la operación, el presidente envió un mensaje a los demás integrantes del Grupo de Delincuencia Común (GDSO):

“¡Que les quede absolutamente claro a todos los criminales: no importa dónde se escondan, los vamos a encontrar y a llevar ante la justicia! ¡El que la hace, la paga! ¡En Colombia no habrá territorios vedados para la fuerza pública!”.