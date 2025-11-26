Más de 15 mil hombres en Colombia optaron por la vasectomía en 2024, según Profamilia

Un reciente informe de Profamilia reveló un cambio significativo en la dinámica de la planificación familiar en Colombia. La organización sanitaria señaló que, en el último año, 15.657 hombres optaron por la vasectomía como método anticonceptivo permanente.

El documento destaca que la mayoría de quienes eligieron este procedimiento son jóvenes y adultos. En particular, 7.747 usuarios tienen entre 18 y 35 años, lo que representa el 49.5 % del total.

La mayoría de vasectomías se realizan en hombres menores de 40 años

Al sumar a los hombres en el rango de 36 a 40 años (3.611), se concluye que el 72.5 % de los pacientes son menores de 40 años. Aun así, los mayores de 41 años mantienen una participación relevante, con 4.289 procedimientos realizados.

Profamilia recordó que, tras la cirugía, puede quedar un remanente de espermatozoides en los conductos, por lo que es fundamental mantener otro método anticonceptivo hasta que un profesional confirme la efectividad mediante el examen correspondiente. La entidad subrayó además que la vasectomía no afecta el deseo sexual, la erección, el orgasmo ni el placer, y tampoco altera la masculinidad.

Profamilia: la vasectomía avanza como decisión responsable y concreta en Colombia

Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, interpretó las cifras: "Lo que sí transforma es la tranquilidad frente al riesgo de un embarazo no planeado cuando la decisión familiar ya está tomada. Lo que vemos en estas cifras es que los hombres están pasando de la conversación teórica a la decisión concreta".

Profamilia concluyó que la vasectomía se está consolidando como una decisión responsable, pensada y alineada con los proyectos de vida de muchas personas en el país. En ese sentido, Profamilia invitó a los hombres a acercarse a sus clínicas para resolver dudas y derribar mitos sobre el procedimiento.