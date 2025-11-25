CANAL RCN
Estudio sugiere que la adolescencia dura hasta los 32 años: ¿cuáles son las etapas del cerebro?

La reciente investigación reveló lo que ocurre en el cerebro durante cinco fases cruciales de la vida.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
05:55 p. m.
La topología estructural se desarrolla a lo largo de la vida y se puede relacionar con las distintas trayectorias cognitivas de cada sujeto. Estos complejos eventos, en donde se organizan las conexiones cerebrales, se asocian fuertemente a la edad de las personas por lo que este proceso no lineal lleva a que este órgano tenga importantes cambios durante periodos de tiempo determinados.

Edades del cerebro

Una reciente investigación, publicada en la revista científica Nature Communications, reveló que el cerebro pasa por cinco fases distintas a lo largo de la vida de una persona. Por medio de un estudio, en el que participaron aproximadamente 4 mil personas hasta los 90 años, se analizaron diversos escáneres cerebrales para comprender la conectividad de las neuronas. Las fases identificadas son:

  • Infancia: del nacimiento a los 9 años.
  • Adolescencia: de los 9 a los 32 años.
  • Edad adulta: de los 32 a los 66 años.
  • Envejecimiento temprano: de los 66 a los 83 años.
  • Envejecimiento tardío: de los 83 en adelante.

Según los autores de la investigación, estas edades lograron definir el desarrollo topológico del cerebro por lo que cada una de estas épocas de la vida posee una dirección distinta en su desarrollo y posee cambios específicos en sus propiedades.

“Este estudio subraya la naturaleza compleja y no lineal del desarrollo humano, con fases únicas de maduración topológica, que solo pueden iluminarse con una perspectiva multivariada, de la vida y a nivel de población”, se reza en la investigación.

Fases importantes del cerebro

La infancia es el periodo de tiempo en el que el cerebro crece de tamaño, pero se vuelve menos eficiente. Así mismo, este órgano se debilita a raíz de las abundantes conexiones que se desarrollan.

La adolescencia es un punto fundamental ya que se puede presentar una eficiencia desmesurada por lo que es la etapa en donde las personas corren mayores riesgos de desarrollar trastornos de salud mental. Por su parte, la edad adulta es considerada como la etapa más larga del cerebro ya que este encuentra una estabilidad.

En el envejecimiento temprano el cerebro produce cambios en sus patrones dentro de las conexiones cerebrales y este empieza a trabajar por separado. Aquí se presentan algunas enfermedades como demencia e hipertensión.

El envejecimiento tardío es la etapa final del cerebro y aquí se encuentran cambios cerebrales más pronunciados.

