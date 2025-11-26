Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad

Una alerta ha puesto en máxima vigilancia a las autoridades de salud en Colombia y toda América Latina. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó la retirada completa del mercado de la fórmula infantil en polvo ByHeart Whole Nutrition Infant Formula tras una fuerte correlación epidemiológica con un brote de botulismo infantil, una enfermedad neurológica rara pero potencialmente letal.

La crisis, que se originó en Estados Unidos con al menos 23 bebés hospitalizados desde principios de agosto de 2025, ha escalado a una preocupación global.

A pesar de que la fórmula ByHeart representa menos del 1% del mercado estadounidense, la advertencia se ha extendido rápidamente a países como Colombia, Puerto Rico y Argentina, debido principalmente a los canales de venta en línea a través de los cuales el producto pudo haber sido adquirido por padres y cuidadores.

La peligrosa amenaza del botulismo infantil

El botulismo infantil es una enfermedad causada por la ingesta de esporas de la bacteria Clostridium botulinum. Una vez en el intestino inmaduro del bebé (generalmente entre las dos semanas y los seis meses de edad), estas esporas pueden crecer y producir una neurotoxina letal que ataca el sistema nervioso, provocando una parálisis muscular progresiva.

Aunque las pruebas iniciales en la fórmula sin abrir no han confirmado la presencia de las esporas, la FDA ha detallado que la conexión entre los bebés enfermos y el consumo de esta marca es lo "suficientemente fuerte" para justificar la estricta medida de retiro.

La compañía ByHeart Inc. ha acatado la decisión, ampliando la retirada voluntaria para abarcar la totalidad de sus productos de la línea "Whole Nutrition Infant Formula", incluyendo latas y sobres individuales, conocidos como "Anywhere Pack sticks".

Para Colombia, la principal preocupación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y otras entidades sanitarias se centra en la distribución no oficial. Aunque el producto no tiene un registro sanitario para su venta directa en el país, muchos padres confían en plataformas de comercio electrónico y envíos internacionales para adquirir fórmulas especializadas.

Las autoridades están instando a los consumidores a revisar de inmediato si poseen cualquier lote de la fórmula ByHeart y a suspender su uso de manera incondicional. La Embajada de EE. UU. en Colombia también emitió una alerta de salud pública, recomendando a las familias evitar esta fórmula y buscar alternativas.

Síntomas de alarmas

Los síntomas del botulismo infantil pueden tardar varias semanas en manifestarse, por lo que la vigilancia es crucial. Los padres y cuidadores deben buscar atención médica de urgencia si el bebé que consumió esta fórmula presenta alguno de los siguientes signos: