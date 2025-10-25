CANAL RCN
Salud y Bienestar

Medicina Integral recibe acreditación internacional en calidad y excelencia por medicina preventiva en Colombia

Medicina Integral S.A.S. se consolida como un modelo de gestión integral que demuestra que sí es posible prestar servicios con calidad.

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
04:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un contexto nacional donde el sistema de salud enfrenta desafíos en cobertura, sostenibilidad y confianza, Medicina Integral S.A.S. se consolida como un modelo de gestión integral que demuestra que sí es posible prestar servicios con calidad, humanización e innovación desde las regiones.

Laboratorios denuncian deudas por 4.2 billones de pesos de las EPS
RELACIONADO

Laboratorios denuncian deudas por 4.2 billones de pesos de las EPS

La institución recibió la acreditación internacional como Unidad Clínica de Alto Desempeño en Promoción y Mantenimiento de la Salud, bajo el Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management), uno de los estándares más exigentes de excelencia organizacional a nivel mundial.

Otorgada por Colombia Excelente, esta acreditación convierte a Medicina Integral en la primera institución del país reconocida en el Nivel Bronce dentro de la ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, un logro que reafirma su compromiso con un modelo centrado en las personas, preventivo y sostenible.

“Esta acreditación demuestra que la salud puede transformarse desde la prevención, con visión, planeación y disciplina. No es solo un reconocimiento institucional, es una reafirmación del compromiso que tenemos con los cordobeses y con el sistema de salud del país”, señaló la Dra. María Teresa Gutiérrez, Coordinadora de Gestión Clínica de Medicina Integral.

Con más de 31 años de trayectoria, la institución ha aportado al fortalecimiento del sistema a través de una red de once sedes en Córdoba y una Unidad Móvil de Salud que lleva servicios médicos, educación y promoción de la salud a los municipios más apartados del departamento. Su modelo de atención, centrado en la prevención, ha permitido reducir las brechas de acceso, mejorar indicadores en salud materno-infantil, vacunación y control de enfermedades crónicas, y fortalecer el vínculo entre las comunidades y la atención primaria.

25 jóvenes fueron arrestados por planear una boda gay en este país de África
RELACIONADO

25 jóvenes fueron arrestados por planear una boda gay en este país de África

La acreditación bajo el modelo EFQM no solo certifica la calidad técnica, sino también la madurez institucional de Medicina Integral, su capacidad de planificación, liderazgo y sostenibilidad. Este reconocimiento respalda una gestión que equilibra eficiencia financiera con impacto social, un aspecto cada vez más relevante en la discusión nacional sobre la viabilidad del sistema de salud.

El compromiso de Medicina Integral trasciende los servicios clínicos. La institución fue reconocida con la distinción LIDERAM Plata por la Corporación Autónoma Regional de
Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), por su gestión ambiental responsable y su contribución a la sostenibilidad en Córdoba.
Este reconocimiento evidencia que cuidar el ambiente también es cuidar la vida, fortaleciendo su modelo de salud preventiva desde un enfoque integral.

Logros como este nos demuestran que el desarrollo sostenible y la calidad en salud pueden ir de la mano. Córdoba hoy tiene un referente que está aportando al país desde la gestión, la innovación y la coherencia institucional”, destacó la Dra. María Teresa Gutiérrez. Con este doble reconocimiento, Medicina Integral se posiciona como un referente nacional en calidad, sostenibilidad y gestión humana, y como un ejemplo de cómo las instituciones regionales pueden contribuir a fortalecer el sistema de salud colombiano desde la excelencia operativa, la confianza y la prevención.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Laboratorios denuncian deudas por 4.2 billones de pesos de las EPS

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones

Enfermedades

Estudio revela un hábito, durante la primera infancia, que podría evitar enfermedades cardiovasculares

Otras Noticias

Icetex

“Reforma urgente al Icetex”: más de 300 familias piden al Senado aprobar el Proyecto de Ley 301 de 2025

En la carta, los firmantes acusan al Icetex de quitar subsidios, cambiar créditos sin aval y capitalizar intereses automáticamente.

Educación

Estudiantes tendrán 12 semanas de receso en 2026: así quedaría el calendario escolar

Estudiantes tendrán 12 semanas de receso en 2026. Conozca las fechas del calendario escolar del Ministerio de Educación y planee sus vacaciones.

Redes sociales

Así fue la efusiva llegada de Karina García a su nuevo país tras dejar Colombia

Nicolás Maduro

Senador de EE.UU. lanzó advertencia: “Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo"

Fútbol

Giro radical en la vida de Dani Alves tras estar en prisión: video reveló a qué se dedica ahora