Medicina Integral recibe acreditación internacional en calidad y excelencia por medicina preventiva en Colombia

En un contexto nacional donde el sistema de salud enfrenta desafíos en cobertura, sostenibilidad y confianza, Medicina Integral S.A.S. se consolida como un modelo de gestión integral que demuestra que sí es posible prestar servicios con calidad, humanización e innovación desde las regiones.

La institución recibió la acreditación internacional como Unidad Clínica de Alto Desempeño en Promoción y Mantenimiento de la Salud, bajo el Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management), uno de los estándares más exigentes de excelencia organizacional a nivel mundial.

Otorgada por Colombia Excelente, esta acreditación convierte a Medicina Integral en la primera institución del país reconocida en el Nivel Bronce dentro de la ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, un logro que reafirma su compromiso con un modelo centrado en las personas, preventivo y sostenible.

“Esta acreditación demuestra que la salud puede transformarse desde la prevención, con visión, planeación y disciplina. No es solo un reconocimiento institucional, es una reafirmación del compromiso que tenemos con los cordobeses y con el sistema de salud del país”, señaló la Dra. María Teresa Gutiérrez, Coordinadora de Gestión Clínica de Medicina Integral.

Con más de 31 años de trayectoria, la institución ha aportado al fortalecimiento del sistema a través de una red de once sedes en Córdoba y una Unidad Móvil de Salud que lleva servicios médicos, educación y promoción de la salud a los municipios más apartados del departamento. Su modelo de atención, centrado en la prevención, ha permitido reducir las brechas de acceso, mejorar indicadores en salud materno-infantil, vacunación y control de enfermedades crónicas, y fortalecer el vínculo entre las comunidades y la atención primaria.

La acreditación bajo el modelo EFQM no solo certifica la calidad técnica, sino también la madurez institucional de Medicina Integral, su capacidad de planificación, liderazgo y sostenibilidad. Este reconocimiento respalda una gestión que equilibra eficiencia financiera con impacto social, un aspecto cada vez más relevante en la discusión nacional sobre la viabilidad del sistema de salud.

El compromiso de Medicina Integral trasciende los servicios clínicos. La institución fue reconocida con la distinción LIDERAM Plata por la Corporación Autónoma Regional de

Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), por su gestión ambiental responsable y su contribución a la sostenibilidad en Córdoba.

Este reconocimiento evidencia que cuidar el ambiente también es cuidar la vida, fortaleciendo su modelo de salud preventiva desde un enfoque integral.

Logros como este nos demuestran que el desarrollo sostenible y la calidad en salud pueden ir de la mano. Córdoba hoy tiene un referente que está aportando al país desde la gestión, la innovación y la coherencia institucional”, destacó la Dra. María Teresa Gutiérrez. Con este doble reconocimiento, Medicina Integral se posiciona como un referente nacional en calidad, sostenibilidad y gestión humana, y como un ejemplo de cómo las instituciones regionales pueden contribuir a fortalecer el sistema de salud colombiano desde la excelencia operativa, la confianza y la prevención.