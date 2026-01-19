Médico denuncia abandono del sistema de salud: lleva 20 días sin tratamiento y su estado se deteriora

En Colombia, incluso quienes dedican su vida a salvar a otros pueden terminar enfrentando la falta de atención médica.

Ese es el caso de Manuel Santiago Ordóñez, médico pediatra y vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, quien denunció que desde hace 20 días no recibe el tratamiento que necesita, situación que ha provocado un deterioro progresivo de su estado de salud.

Ordóñez hoy no habla solo desde su rol como especialista, sino desde la experiencia de un paciente que, según relata, ha sido dejado sin medicamentos ni respuestas por el mismo sistema al que ha servido durante toda su vida profesional.

Médico pediatra denunció abandono del sistema de salud

La situación que enfrenta Manuel Santiago Ordóñez se originó, según explicó, por una falla administrativa dentro del sistema de salud.

De acuerdo con su denuncia, Nueva EPS no renovó de manera oportuna un contrato con un prestador encargado de atender a pacientes con trastornos de la coagulación, lo que dejó a este grupo sin acceso a tratamientos esenciales.

Nueva EPS no renovó un contrato con un prestador de manera oportuna que atendiera a los pacientes con trastornos de la coagulación, dejándonos sin tratamientos, sin acceso a profilaxis, incrementando el riesgo de sangrados graves que incluso nos pueden llevar a la muerte.

Desde el 1 de enero, su rutina cambió por completo. Cada día, el médico se ve obligado a cancelar citas, cerrar su consultorio y desplazarse hasta las oficinas de la EPS en busca de sus medicamentos o de una explicación que, hasta el momento, no ha llegado.

Ese recorrido, que describe como un calvario, se repite sin resultados concretos.

¿Cómo ha afectado la falta de atención a su salud y a su profesión?

Las consecuencias ya son visibles tanto en su salud como en su vida profesional. Ordóñez relató que ha tenido que reducir de manera significativa su capacidad de trabajo, ceder turnos y disminuir su actividad médica debido a las complicaciones derivadas de la falta de tratamiento.

He tenido que disminuir mi capacidad de consulta, he tenido que ceder turnos en agencias, ha disminuido mi capacidad laboral de manera sustancial.

El pediatra además aseguró que sufrió un sangrado a nivel ocular, lo que lo dejó con serias limitaciones durante los últimos días. También, enfrenta dolores osteomusculares causados por sangrados, una condición que afecta de forma directa su movilidad y bienestar.

Estoy con dolores osteomusculares por los sangrados y esto ha generado una limitación a nivel personal, familiar y profesional.

En medio de este panorama, Ordóñez lanzó un cuestionamiento directo al sistema de salud y al Gobierno:

Como paciente también invito siempre a mis colegas a ser íntegros y por eso yo le preguntaría al ministro, ministro, ¿y los médicos también se mueren?

Mientras tanto, Manuel Santiago Ordóñez, el paciente, espera una respuesta de la Nueva EPS, actualmente intervenida, que le permita retomar su tratamiento y reducir los riesgos que hoy amenazan su vida.

Y Manuel Santiago Ordóñez, el médico, espera poder recuperar la estabilidad necesaria para continuar con su labor profesional y seguir salvando vidas, en medio de un sistema que, según denuncia, hoy no le permite cuidar ni siquiera la suya.