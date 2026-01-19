CANAL RCN
Colombia Video

Alerta de la comunidad permitió capturar a un hombre que estaba abusando de su hijastra en Cesar

El señalado agresor, de 53 años, fue sorprendido en una finca de zona rural de La Jagua de Ibirico.

Valentina Bernal

enero 19 de 2026
07:07 p. m.
Un hecho fue reportado por la Policía Nacional en el departamento del Cesar, tras la captura en flagrancia de un hombre de 53 años, señalado de estar abusando sexualmente de su hijastra de 13 años.

El caso ocurrió en una finca ubicada en zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, y fue atendido luego de una alerta oportuna que permitió la intervención inmediata de las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, el caso no correspondería a un hecho aislado, sino a una conducta que, presuntamente, se habría venido presentando durante varios años.

Así notaron los abusos a los que era sometida una menor de 13 años en Cesar

Según el reporte de la Policía, el procedimiento se llevó a cabo gracias a la información suministrada por la comunidad, lo que permitió a los uniformados llegar hasta una finca ubicada en la vereda Manizales, jurisdicción de La Jagua de Ibirico, donde se produjo la captura en flagrancia del señalado agresor.

El coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar, explicó que la actuación policial se dio luego de que la madre de la menor alertara sobre la situación.

Esta información fue comunicada a los propietarios del lugar, quienes dieron aviso a las autoridades, activando el operativo.

La Policía Nacional, a través de la seccional de investigación criminal y gracias a la oportuna información de la comunidad, logró la captura en flagrancia de un hombre de 53 años de edad en una finca de la vereda Manizales, jurisdicción de La Jagua de Ibirico. El procedimiento se realizó luego de que la madre la menor alertara a los propietarios del lugar, quienes informaron este lamentable hecho.

Hombre venía abusando des su hijastra desde hacía 4 años en Cesar

De acuerdo con las primeras indagaciones, el hombre capturado habría cometido actos abusivos contra una menor de 13 años, quien sería su hijastra.

La Policía estableció además que, al parecer, el señalado agresor habría venido incurriendo en este tipo de comportamientos desde que la menor tenía tan solo 9 años de edad.

Las autoridades también informaron que el hombre presentaba anotaciones judiciales por el mismo delito, un antecedente que fue tenido en cuenta dentro del proceso que se adelanta en su contra.

Tras la captura en flagrancia, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez de control de garantías legalizó el procedimiento y ordenó de manera inmediata una medida de aseguramiento.

