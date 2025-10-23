Expertos advierten los riesgos de los mercados negros de esperma

Los bancos de esperma son centros que congelan y almacenan las muestras de esperma de los hombres con el objetivo de darles uso en un futuro para los tratamientos de reproducción asistida. Este tipo de servicios son utilizados por hombres que tienen como objetivo lograr la preservación de sus espermatozoides para conservar su fertilidad.

Sin embargo, estas ofertas han encontrado nuevas formas de negocio ya que la existencia del mercado negro de esperma se ha convertido en una seria problemática que podría generar graves consecuencias genéticas a futuro.

Mercado negro de esperma

La Human Fertilisation & Embryology Authority advirtió sobre el aumento de páginas o perfiles de Facebook en donde hombres, de todas las edades, se encargan de ofrecer su esperma a cambio de sumas de dinero o encuentros con mujeres.

Uno de los grupos más conocidos, que cuenta con más de 17.000 integrantes, muestra algunas de las aristas de esta situación pues, algunos hombres ofrecen este servicio como una venta “para lograr sueños”, mientras que otros ofrecen su esperma a cambio de relaciones íntimas.

Para los expertos de la HFEA, esto no solo consiste en una grave falta ética ya que también puede considerarse como un problema de salubridad ya que estos procesos son estrictamente regulados al incluir pruebas de detección de enfermedades como el VIH y afecciones genéticas como la fibrosis quística o la anemia.

Según el diario The Telegraph, los precios de estos servicios regulados oscilan entre 900 y 1.300 libras con costos adicionales de almacenamiento. No obstante, dichas páginas, no oficiales, ofrecen su esperma por precios menores y sin un límite establecido.

Las normas de la HFEA explican que un donante solo tiene la posibilidad de crear un máximo de diez familias con el objetivo de reducir el riesgo de enlaces genéticos accidentales.

Aplicación para encontrar donantes

Una startup llamada The Y Factor, lanzada en Gran Bretaña, promociona este tipo de servicios por medio de una aplicación similar a la de una de citas ya que los usuarios crean perfiles en donde suben fotografías, ponen su aspiración de ser padres o donantes, su método de concepción preferido, entre otra información.

“Aplicaciones como The Y Factor, sitios web o redes sociales que fomentan la donación no regulada o privada economizan y exponen a las personas a graves riesgos médicos, legales y emocionales. Siempre es más seguro recibir tratamiento en una clínica autorizada, donde las leyes y las directrices protegen a pacientes y donantes”, explicó Clare Ettinghausen, directora de estrategia y asuntos corporativos de la HFEA para The Telegraph.

Más allá de los conflictos económicos, que han llevado a que cientos de personas opten por estos métodos para concebir, los expertos abrieron un debate sobre la presunta “monopolización” que dichos bancos oficiales han creado sobre la paternidad.