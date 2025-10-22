Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria tras detectar la comercialización fraudulenta de un desinfectante de uso hospitalario que se estaría distribuyendo en una presentación diferente a la aprobada oficialmente.

El producto en cuestión, empleado en la limpieza y desinfección de dispositivos médicos, equipos biomédicos, mobiliario y superficies de contacto, podría estar circulando sin cumplir con las condiciones técnicas y sanitarias exigidas.

Invima alerta por falso desinfectante que podría poner en riesgo la salud

La entidad informó que el caso fue identificado inicialmente en 2022 y comunicado mediante la alerta DA2207-00313.

Sin embargo, se decidió reiterar el aviso luego de recibir nuevas denuncias sobre la presencia de unidades falsificadas en el mercado, especialmente en establecimientos comerciales de Villavicencio, Meta.

El titular del registro sanitario, Laboratorios Eufar S.A., detectó en diferentes puntos de venta copias fraudulentas de su línea de bioseguridad y alertó a las autoridades sanitarias.

El fabricante realizó un análisis técnico comparativo entre las versiones originales y las falsificadas, encontrando diferencias evidentes en aspectos visuales y técnicos que confirmaron la falsificación.

Entre las irregularidades detectadas se destacan variaciones en el diseño del empaque, tipografía distinta, errores ortográficos, ausencia del sticker de seguridad y cambios notorios en la forma del envase, la tapa y la codificación de lote.

Además, el estudio reveló un dato alarmante: la concentración de alcohol del producto falsificado es apenas del 29 %, cuando el Invima exige que se mantenga entre 76 % y 84 %, un nivel indispensable para garantizar la efectividad del desinfectante en la eliminación de microorganismos.

¿Cuál es el desinfectante que está siendo falsificado?

Según el Invima, estas diferencias confirman que el producto falsificado que corresponde al Eucida (Eucida Classic y Eucida Advance) no cumple con las condiciones necesarias para la desinfección de alto nivel, lo que puede generar una falsa sensación de seguridad en los usuarios y poner en riesgo la salud de pacientes y trabajadores sanitarios.

El instituto recordó que el uso de este tipo de productos en contextos hospitalarios implica una responsabilidad crítica, ya que su efectividad está directamente relacionada con la prevención de infecciones y la bioseguridad de los procedimientos clínicos.

Recomendaciones oficiales:

Para la comunidad en general: el Invima recomendó suspender inmediatamente el uso de cualquier presentación sospechosa del producto y contactar a la Secretaría de Salud local o al distribuidor autorizado para verificar su autenticidad.

de cualquier presentación sospechosa del producto y contactar a la Secretaría de Salud local o al distribuidor autorizado para verificar su autenticidad. Para las IPS y profesionales de la salud: las instituciones médicas deben abstenerse de utilizar las unidades comprometidas, aislar los lotes dudosos y contactar al fabricante o distribuidor oficial.

Asimismo, el Invima pidió reportar cualquier evento adverso o falla de eficacia al Programa Nacional de Tecnovigilancia.

de eficacia al Programa Nacional de Tecnovigilancia. Para distribuidores y comercializadores: el ente de control instó a realizar trazabilidad completa de los lotes afectados, detener la venta de los productos falsificados y acogerse al plan de acción establecido por el fabricante para evitar nuevos casos.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique los registros sanitarios de los productos que adquiere.