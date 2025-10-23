CANAL RCN
Salud y Bienestar

El café frío con naranja gana popularidad en el mercado: estos son los beneficios

Café frío con naranja: la refrescante tendencia que conquista a los amantes del café. ¿Cuáles son sus beneficios?

Beneficios del café frío con naranja
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
12:20 p. m.
En el panorama actual de las bebidas funcionales y energizantes, ha emergido con fuerza una combinación inesperada y refrescante: el café frío con naranja.

Esta mezcla, que fusiona la intensidad y el impulso de la cafeína con la acidez vivaz de los cítricos, está dejando de ser una excentricidad de cafeterías gourmet para convertirse en una tendencia respaldada por sus cualidades saludables y su perfil digestivo más amigable.

La popularidad de esta bebida se inserta dentro de una tendencia global creciente en el mercado de la preparación en frío.

¿Qué beneficios para la salud ofrece el café frío con naranja?

El cold brew (café preparado en frío) ya cuenta con un perfil ventajoso sobre el café caliente tradicional. La extracción en frío, al evitar las altas temperaturas, produce una bebida con una acidez significativamente menor.

Estudios sugieren que este proceso hace que el café sea más suave y menos propenso a causar irritación o malestar digestivo, beneficiando a aquellas personas con estómagos sensibles o reflujo ácido.

Al combinar esto con el jugo de naranja, se añade un potente extra de Vitamina C y antioxidantes (polifenoles) propios de los cítricos. El café por sí mismo es una rica fuente de antioxidantes, como el ácido clorogénico, que han demostrado combatir la inflamación y el estrés oxidativo, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas (Healthline).

La adición de naranja no solo realza los sabores y el aroma del grano, sino que también potencia la carga de compuestos que favorecen el bienestar general.

¿De qué manera esta mezcla potencia la concentración y la energía con el café frío con naranja?

Respecto a su efecto energizante, el cold brew suele tener una mayor concentración de cafeína debido a la proporción café-agua utilizada y el largo tiempo de infusión, elevando el estado de ánimo, mejorar la función cerebral y aumentar la capacidad de reacción y la atención, especialmente en individuos con privación de sueño.

La sinergia con el sabor cítrico de la naranja parece jugar un papel en la percepción de frescura y vitalidad. Este perfil de sabor, audaz y ligero, hace que la bebida sea un excelente reemplazo para el café caliente en climas cálidos o para quienes buscan una alternativa menos calórica y más refrescante que las bebidas azucaradas o lácteas.

De este modo, la combinación ofrece un impulso cognitivo y metabólico que se adapta perfectamente a un estilo de vida activo y consciente de la nutrición.

