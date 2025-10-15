CANAL RCN
Salud y Bienestar

Tatuajes en los dientes: esta es la nueva moda que ha preocupado a los médicos

La polémica moda ha desatado impacto entre los fanáticos de las tendencias en redes sociales.

Foto: Freepik y captura pantalla TikTok @dentite
Foto: Freepik y captura pantalla TikTok @dentite

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
08:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las redes sociales han viralizado una nueva tendencia en la que los tatuajes ya no van en la piel, sino ahora van en la superficie dental. La peculiar moda se ha popularizado en algunos países asiáticos como China en donde cientos de usuarios ya han mostrado los auténticos diseños que poseen.

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios
RELACIONADO

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios

Tatuajes dentales

La novedosa técnica estética ha ganado gran popularidad y consiste en realizar diferentes grabados de símbolos tradicionales o frases sobre coronas dentales que pueden ser ajustadas según la necesidad de cada persona. Estas coronas son fabricadas por medio de tecnología 3D y son personalizadas según los gustos de los clientes.

Según algunas clínicas dentales en China, estas coronas están hechas con materiales de grado aeroespacial y también podrían “reparar los dientes” mientras poseen diseños exclusivos.

Algunas de las figuras que más han llamado la atención son los grabados de frases motivacionales o mantras para atraer éxito y abundancia. Otros prefieren lucir figuras geométricas como estrellas, cuadrados y círculos.

Los animales también han llamado la atención ya que un usuario decidió grabar un ratón con una extensa cola que cubrió dos de sus dientes.

Aunque la práctica ha tomado bastante popularidad, ya que este procedimiento puede llegar a costar hasta cinco millones de pesos, algunas personas han catalogado el hecho como algo “insignificante” y “repulsivo”.

¿Qué son las enfermedades huérfanas y cuáles son sus cifras en Colombia?
RELACIONADO

¿Qué son las enfermedades huérfanas y cuáles son sus cifras en Colombia?

Riesgos de los tatuajes dentales

Algunas de las zonas más comunes en las que se realizan este tipo de tatuajes son las piezas molares y premolares. Sin embargo, el gran fanatismo ha llevado a grabar estas pequeñas imágenes en otras zonas como los caninos o los incisivos.

Según algunas clínicas dentales, esto puede representar graves riesgos para la salud dental ya que se pueden generar infecciones en las encías que llegan a la raíz del diente y ocasionan la pérdida de dicha pieza.

También se puede presentar sangrado e inflamación por lo que especialistas han recomendado tener precaución y realizar dichos procedimientos bajo la atención de médicos especialistas autorizados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social

Enfermedades

¿Qué son las enfermedades huérfanas y cuáles son sus cifras en Colombia?

Otras Noticias

Abuso sexual

Niña de 9 años era abusada por profesor en una bodega de su colegio en Chía

La menor habría sido víctima del docente en el interior de una bodega de implementos deportivos dentro del plantel.

Selección Colombia

Colombia, por el tercer lugar del Mundial Sub-20: rival, fecha y hora del partido

Colombia enfrentará a Francia por el tercer lugar del Mundial Sub-20 tras caer ante Argentina en semifinales. Conozca la fecha, hora y dónde ver el partido en vivo.

Resultados lotería

Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 15 de octubre

Karol G

¡Icónica! Así fue el performance de Karol G en el Fashion Show de Victoria’s Secret

Guatemala

Destituyen en Guatemala a la cúpula de seguridad tras fuga masiva de pandilleros