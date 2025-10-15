Tatuajes en los dientes: esta es la nueva moda que ha preocupado a los médicos

Las redes sociales han viralizado una nueva tendencia en la que los tatuajes ya no van en la piel, sino ahora van en la superficie dental. La peculiar moda se ha popularizado en algunos países asiáticos como China en donde cientos de usuarios ya han mostrado los auténticos diseños que poseen.

Tatuajes dentales

La novedosa técnica estética ha ganado gran popularidad y consiste en realizar diferentes grabados de símbolos tradicionales o frases sobre coronas dentales que pueden ser ajustadas según la necesidad de cada persona. Estas coronas son fabricadas por medio de tecnología 3D y son personalizadas según los gustos de los clientes.

Según algunas clínicas dentales en China, estas coronas están hechas con materiales de grado aeroespacial y también podrían “reparar los dientes” mientras poseen diseños exclusivos.

Algunas de las figuras que más han llamado la atención son los grabados de frases motivacionales o mantras para atraer éxito y abundancia. Otros prefieren lucir figuras geométricas como estrellas, cuadrados y círculos.

Los animales también han llamado la atención ya que un usuario decidió grabar un ratón con una extensa cola que cubrió dos de sus dientes.

Aunque la práctica ha tomado bastante popularidad, ya que este procedimiento puede llegar a costar hasta cinco millones de pesos, algunas personas han catalogado el hecho como algo “insignificante” y “repulsivo”.

Riesgos de los tatuajes dentales

Algunas de las zonas más comunes en las que se realizan este tipo de tatuajes son las piezas molares y premolares. Sin embargo, el gran fanatismo ha llevado a grabar estas pequeñas imágenes en otras zonas como los caninos o los incisivos.

Según algunas clínicas dentales, esto puede representar graves riesgos para la salud dental ya que se pueden generar infecciones en las encías que llegan a la raíz del diente y ocasionan la pérdida de dicha pieza.

También se puede presentar sangrado e inflamación por lo que especialistas han recomendado tener precaución y realizar dichos procedimientos bajo la atención de médicos especialistas autorizados.