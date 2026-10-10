Huracán Isaías deja dos muertos y cerca de un millón de usuarios sin electricidad en Estados Unidos

El huracán Isaías, que fue degradado este sábado a ciclón postropical, dejó al menos dos personas muertas y cerca de un millón de hogares y comercios sin servicio de electricidad tras tocar tierra en la costa estadounidense del Golfo de México con fuertes vientos e intensas lluvias.

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El fenómeno impactó la noche del viernes cerca de Destin, en Florida, como un huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Sin embargo, perdió fuerza rápidamente tras avanzar sobre Alabama.

"Isaías se ha debilitado muy rápidamente sobre Alabama y ha pasado a ser un ciclón postropical", informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) en su más reciente boletín.

Dos fallecidos y apagones masivos

Las autoridades confirmaron dos víctimas mortales asociadas al paso del ciclón. En Florida, una mujer murió después de que un árbol cayera sobre su vivienda, según informó el sheriff del condado de Escambia, Chip Simmons. En Alabama, otra persona falleció en el condado de Jefferson, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses que citaron a funcionarios locales.

Además de las víctimas, Isaías provocó cortes masivos de energía. Durante la mañana del sábado, cerca de 900.000 usuarios permanecían sin electricidad en varios estados del sur del país. De esa cifra, alrededor de 440.000 correspondían a Florida y más de 310.000 a Alabama.

En Pensacola, ciudad ubicada a unos 80 kilómetros al oeste de Destin, equipos de emergencia trabajaban para restablecer el suministro eléctrico afectado por los fuertes vientos y las precipitaciones.

Persisten las alertas por lluvias e inundaciones

Pese a su debilitamiento, las autoridades advirtieron que el peligro no ha desaparecido por completo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló que es probable que los niveles de agua continúen aumentando en algunas zonas debido a las lluvias previstas para el fin de semana, que podrían acumular entre 10 y 20 centímetros.

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El Centro Nacional de Huracanes prevé que Isaías continúe desplazándose hacia el norte y noreste de Estados Unidos mientras se debilita gradualmente al atravesar los valles de Tennessee y Ohio. No obstante, el sistema aún podría provocar precipitaciones significativas en sectores del noroeste de Florida, el sur de Alabama y Georgia.

Jonathan Ramos, un empleado gubernamental de 40 años residente en Pensacola, describió la intensidad del fenómeno. "Entiendo por qué la gente está espantada, es algo muy intenso", afirmó.

Isaías se convirtió en el primer huracán de la temporada del Atlántico y el primero en impactar el territorio continental de Estados Unidos desde el paso de Milton en 2024. Su llegada obligó a varios estados del Golfo de México, entre ellos Florida y Alabama, a declarar el estado de emergencia y ordenar evacuaciones preventivas.

El impacto del ciclón también alcanzó al sector energético. Autoridades estadounidenses informaron que cerca de dos tercios de la producción petrolera de la región y más de la mitad de la producción de gas fueron suspendidas de manera preventiva. Asimismo, plataformas petroleras evacuaron personal y varios aeropuertos de Florida cancelaron vuelos ante el avance de la tormenta.

Como consecuencia de la emergencia, el presidente Donald Trump canceló un viaje previsto para este sábado a Alabama, donde tenía programada su asistencia a un partido de fútbol americano.