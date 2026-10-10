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Fútbol colombiano en su máxima expresión: dos jugadores de Once Caldas resultaron heridos tras celebrar un gol

Once Caldas consiguió la victoria tras un solitario gol conseguido por Jorge Cardona a los 68 minutos de juego.

Jugadores de Caldas se golpean tras celebrar gol.
Foto: Win Sports

Noticias RCN

octubre 10 de 2026
10:58 a. m.
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Una curiosa escena se presentó durante el partido que jugaron Once Caldas y Llaneros por la fecha 14 de la Liga Betplay; el club de Manizales logró la victoria después de un gol anotado por el jugador Jorge Cardona y mantiene al equipo en la lucha por conseguir la clasificación a los cuadrangulares finales.

Minutos antes de la anotación local, el portero Joan Parra de Once Caldas le atajó un penal al delantero Carlos Cortés.

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Dos jugadores de Once Caldas resultaron heridos tras celebrar un gol

Justo después de anotar el gol, Juan Pablo Patiño se lanza sobre el anotador que ya estaba en el piso celebrando y ambos jugadores sufren un fuerte golpe; el autor del gol tuvo una leve herida en la cabeza mientras Patiño tuvo que ser auxiliado por un golpe en la nariz. Ambos jugadores necesitaron cambiar sus camisetas tras ser manchadas con sangre.

La singular escena se vivió al minuto 68 del partido y significó la victoria de Once Caldas, que acumulaba tres partidos sin conseguir los tres puntos y se ubicó en la novena posición de la tabla a cuatro puntos del octavo clasificado.

Por su parte, Llaneros selló su tercera derrota consecutiva y comprometió seriamente su aspiración de clasificar a los cuadrangulares de fin de año.

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Jugador de Llaneros protagonizó pelea en el túnel hacia los vestuarios

El punto negativo de la noche lo protagonizó el jugador Jhon Vásquez, de Llaneros, que después de ser expulsado por el central Andrés Rojas, tuvo un fuerte altercado con la Policía e integrantes del personal de logística. En videos grabados por aficionados, quedó registrado el momento en que Vásquez golpea a uno de los hombres de logística que terminaría en el piso y un posterior enfrentamiento entre jugadores de Llaneros y miembros de seguridad en el interior del túnel que conduce a los camerinos.

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