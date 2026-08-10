Mujeres y adultos mayores, entre los grupos con mayor riesgo de anemia por falta de hierro

Las mujeres en edad reproductiva, las gestantes y los adultos mayores son algunos de los grupos que requieren especial atención frente a la deficiencia de hierro y los niveles bajos de hemoglobina.

Aunque esta condición puede presentarse en diferentes etapas de la vida, existen factores relacionados con las necesidades nutricionales, las pérdidas de sangre y algunas enfermedades que pueden aumentar el riesgo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30% de las mujeres en edad fértil, entre los 15 y los 49 años, padece anemia por deficiencia de hierro. En Colombia, según el Ministerio de Salud, la mitad de las mujeres embarazadas presenta esta condición.

¿Por qué las mujeres y los adultos mayores son más propensos a padecer de anemia?

En las mujeres, uno de los factores que puede incrementar los requerimientos de hierro son las pérdidas de sangre durante la menstruación, especialmente cuando los sangrados son abundantes.

Durante el embarazo, las necesidades de este mineral y de otros nutrientes también aumentan, por lo que resulta importante prestar atención a su aporte a través de la alimentación y al seguimiento de la salud.

En los adultos mayores, el panorama puede ser más complejo. La anemia puede responder a varias causas que coinciden en una misma persona, como una alimentación insuficiente, dificultades para absorber ciertos nutrientes, enfermedades crónicas y el uso de algunos medicamentos que pueden afectar la producción de glóbulos rojos o generar pérdidas de sangre.

Por esta razón, identificar el origen de una hemoglobina baja es fundamental para establecer el manejo más adecuado, en lugar de asumir que siempre se debe a una falta de hierro.

¿Qué nutrientes ayudan a mantener equilibrada la hemoglobina?

La alimentación cumple un papel importante en el aporte de nutrientes relacionados con la formación de la hemoglobina, una proteína presente en los glóbulos rojos que participa en el transporte de oxígeno.

El hierro es uno de los componentes esenciales de esta proteína. El ácido fólico interviene en la división celular y en la formación de células sanguíneas, mientras que la vitamina C favorece la absorción del hierro, particularmente el que procede de alimentos de origen vegetal.

La combinación de estos nutrientes puede contribuir a cubrir los requerimientos nutricionales, especialmente en etapas de la vida en las que las necesidades aumentan. Sin embargo, la alimentación y la suplementación deben considerarse dentro de una estrategia que tenga en cuenta las condiciones particulares de cada persona.

“El hierro hace parte de esta proteína y participa en el transporte de oxígeno; el ácido fólico interviene en la división celular y la formación de células sanguíneas, mientras que la vitamina C favorece la absorción del hierro”, explica Eliana Valencia, fundadora de una compañía de productos nutricionales.

Suplementos como complemento de la alimentación para la deficiencia de hierro

Entre las alternativas nutricionales disponibles se encuentra Hemobion, un complemento que, según su fabricante, combina hierro, ácido fólico y vitamina C con ingredientes de origen vegetal como remolacha, acerola, mora, zanahoria y uva isabelina.

De acuerdo con Valencia, este tipo de producto busca complementar el aporte de nutrientes cuando la alimentación no alcanza a cubrir los requerimientos. Su incorporación a la rutina debe responder a las necesidades nutricionales de cada persona, ya que el tiempo de uso puede variar.

La suplementación, no obstante, no sustituye la evaluación médica ni debe entenderse como una solución automática para todos los casos de hemoglobina baja.

¿Qué hacer cuando la hemoglobina está baja?

Ante resultados bajos de hemoglobina o un diagnóstico de anemia, el seguimiento profesional y los controles de laboratorio permiten identificar qué está ocurriendo y definir el manejo correspondiente. Esta evaluación cobra especial importancia en los adultos mayores, debido a que pueden coexistir diferentes causas.

El cuidado también implica prestar atención al estado nutricional y a las reservas de hierro antes de que aparezcan alteraciones, particularmente en los grupos con mayores requerimientos.

Mantener una alimentación que aporte hierro, ácido fólico y vitamina C puede contribuir al cuidado nutricional y a la formación de células sanguíneas. Sin embargo, la clave para abordar una hemoglobina baja es identificar su causa y determinar, con orientación profesional, si se necesita modificar la alimentación, recurrir a suplementos o recibir otro tipo de tratamiento.