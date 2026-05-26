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¿Qué disciplinas deportivas pueden practicar los pacientes amputados con prótesis?

Las prótesis con tecnología de punta permiten que personas con amputaciones vuelvan a competir y entrenar en disciplinas como atletismo, tenis y deportes de montaña.

¿Qué disciplinas deportivas pueden practicar los pacientes amputados con prótesis?
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
08:52 a. m.
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Volver a correr, entrenar o participar en competencias dejó de ser un objetivo imposible para muchas personas amputadas en Colombia. El desarrollo de prótesis deportivas ha permitido que usuarios retomen actividades físicas de alta exigencia y recuperen no solo movilidad, sino también independencia y proyectos de vida.

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Actualmente, disciplinas como atletismo, ciclismo, crossfit, tenis, fútbol adaptado y deportes de montaña forman parte de las actividades que pueden practicar quienes cuentan con tecnología protésica especializada.

Este avance ha impulsado el crecimiento sostenido de la demanda de prótesis deportivas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde se concentran los principales centros de rehabilitación física y deportiva.

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Prótesis diseñadas para alto rendimiento deportivo

A diferencia de las prótesis convencionales, orientadas a actividades cotidianas como caminar o subir escaleras, las deportivas están fabricadas para soportar exigencias mucho más intensas.

Estos dispositivos cuentan con sistemas especializados de absorción de impacto, retorno de energía y componentes que facilitan movimientos rápidos y repetitivos. Además, utilizan materiales como fibras de carbono de alto rendimiento, que aportan ligereza y resistencia.

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Cada deporte requiere adaptaciones específicas:

  • En el caso del running y el atletismo, las prótesis deben maximizar el retorno de energía para facilitar el impulso durante la carrera.
  • Para el ciclismo, el enfoque está en lograr estabilidad y una transferencia eficiente de potencia.
  • En disciplinas como el fútbol adaptado se necesitan componentes que permitan cambios rápidos de dirección y absorción constante de impactos.
  • Mientras tanto, el crossfit demanda prótesis versátiles y resistentes capaces de soportar movimientos funcionales repetitivos y cargas elevadas.
  • Los deportes de montaña y el tenis también exigen soluciones biomecánicas especializadas debido a las condiciones del terreno y la intensidad de los desplazamientos.
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El deporte como parte de la rehabilitación integral

Especialistas en rehabilitación sostienen que el acceso a una prótesis deportiva no debe verse únicamente como una herramienta para competir, sino como parte fundamental de la salud física y emocional.

De acuerdo con Derly Patricia Martínez Barreto, business development manager para Latinoamérica de Ottobock, el deporte y la actividad física ayudan a fortalecer la calidad de vida, recuperar independencia y facilitar la reintegración social y laboral de los pacientes amputados.

La posibilidad de acceder a una prótesis deportiva no debería verse como un lujo. Estas tecnologías permiten fortalecer la salud física y emocional, recuperar independencia y facilitar la reintegración social y laboral.

La compañía, líder mundial en tecnología protésica con más de un siglo de experiencia, ha impulsado el desarrollo de soluciones enfocadas en running, atletismo y otras disciplinas de alto rendimiento.

Ottobock también es socio tecnológico oficial del Comité Paralímpico Internacional y brinda asistencia técnica a atletas desde los Juegos Paralímpicos de Seúl 1988.

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Casos que inspiran en Colombia y América Latina

En la región, varios usuarios y embajadores han retomado el deporte con el acompañamiento de esta tecnología. Entre ellos se encuentran Daniela Álvarez, Johanis Menco, Lina Ortiz y Juan Pablo Medina, quienes han regresado a actividades como ciclismo, carreras atléticas y entrenamiento funcional.

El alto costo de las tecnologías especializadas, las limitaciones en las coberturas y los procesos administrativos complejos dificultan que más personas puedan acceder a estos dispositivos. A esto se suma la falta de especialistas fuera de las principales ciudades y la baja visibilidad que aún tiene el deporte adaptado.

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