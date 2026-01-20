CANAL RCN
Colombia Video

¡Desgarrador! Mantiene con vida a su esposa con mazamorras porque la EPS no le da suplementos

La Nueva EPS suspendió desde octubre la entrega de alimentación especializada y pañales, mientras las terapias domiciliarias cesaron en diciembre pasado.

Noticias RCN

enero 20 de 2026
04:57 p. m.
Luis Alberto Rodríguez, un campesino de Boyacá, de escasos recursos, enfrenta desde hace tres meses la ausencia de respuestas del sistema de salud y de su EPS para los cuidados de su esposa, quien requiere alimentación especializada mediante gastrostomía y atención médica domiciliaria que le han sido suspendidas.

La situación de esta familia refleja la crisis del sistema de salud colombiano, particularmente en zonas rurales donde los pacientes dependientes quedan desprotegidos ante la falta de insumos básicos.

Luis Alberto sigue esperando por los medicamentos, la alimentación especializada y los pañales que necesita su esposa, aunque no reciba una respuesta de la Nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno

No sé quién será el culpable. Si el gobierno, el señor que trabaja en la salud, la EPS o la nueva MTD. Pero el gobierno sale que consiguió esa plata. No sé quién de esos puntos se estará robando la plata para no pagarle a la MTD.

Su esposa en cama lleva meses sin alimentos suplementarios, pañales y atención

Según su testimonio, la última entrega de alimentación especializada y pañales ocurrió en octubre pasado.

Yo voy a la Nueva EPS y me dicen: señor, en cinco días le damos respuesta. Llevo tres meses allá, todas las semanas, y nada.

Las terapias de atención domiciliaria también fueron suspendidas desde diciembre: "La última terapia que le hizo la doctora, fue el primer lunes de diciembre y no volvió más porque ya la llamaron y dijeron, le quitamos eso, no vuelvan más porque lo que hagan ya de aquí para arriba ya no le pagan.

Alimenta a su esposa con mazamorra para mantenerla con vida

Ante la ausencia de alimentación especializada, este campesino ha tenido que ingeniarse soluciones caseras.

Prepara con amor sopitas, mazamorras y jugos para poder alimentar a su esposa a través del ombligo, a través de una gastrostomía, un procedimiento que normalmente requiere nutrición médica específica.

La historia de Luis Alberto refleja las consecuencias directas de las fallas en el sistema de salud sobre las familias colombianas más vulnerables, donde la ausencia de servicios básicos obliga a los cuidadores a suplir con recursos propios necesidades médicas especializadas, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.

